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22:24 20 Şubat 2019
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    Çin Devlet Başkanı Şi Cinping

    Çin'den İran'a 'bölgesel meselelerde' destek

    © REUTERS / Fred Dufour
    Asya & Pasifik
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    Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, İran'ın bölgesel meselelerde yapıcı rol oynamasını desteklediklerini ve Tahran yönetimiyle yakın iletişim ve koordinasyon kurmak istediklerini söyledi.

    Fransız enerji şirketi Total
    © AFP 2018 / JEAN-PHILIPPE KSIAZEK
    Çin şirketi, İran'da Total’in yerini aldı
    Çin Devlet Baskanı Şi Cinping, İran Meclis Başkanı Ali Laricani'yi başkent Pekin'de bulunan Büyük Halk Salonu'nda kabul etti.

    Görüşmede uluslararası ve bölgesel meseleler nasıl değişirse değişsin Çin'in İran ile kapsamlı stratejik ilişkiler geliştirme kararlılığının değişmeyeceğini belirten Şi, iki ülkenin yeni şartlar altında karşılıklı stratejik güveni ilerletmesi ve karşılıklı çıkarlara konu alanlarda birbirlerini desteklemesi gerektiğini kaydetti.

    Şi, güvenlik, terörle mücadele ve kültür alanlarında işbirliği ve etkileşimin güçlendirilmesi ve iki ülkenin pragmatik işbirliğini uygun şekilde geliştirmek için orta yolda buluşması çağrısı yaptı.

    'İRAN'IN YAPICI BİR ROL OYNAMASINI DESTEKLİYORUZ'

    Çin'in Ortadoğu'da uluslararası ve bölgesel taraflar arasında erken bir tarihte istikrar yolunda işbirliğini savunduğunu ifade eden Devlet Başkanı Şi, "İran'ın bölgesel barış ve istikrarda yapıcı rol oynamasını destekliyor ve bölgesel meselelerde yakın iletişim ve koordinasyon kurmayı arzu ediyoruz" ifadelerini kullandı.

    İran Meclis Başkanı Laricani de ikili, dostane iş birliğini güçlendirmenin sadece iki ülkenin temel çıkarları için değil, Asya ve dünyada barış, istikrar ve kalkınma için de önemli olduğunu belirtti.

    İran'ın Çin ile stratejik ve uzun dönemli bir perspektifle ilişkilerini geliştirdiğini kaydeden Laricani, "Yeni şartlar altında İran, Çin ile karşılıklı siyasi güveni derinleştirmeyi arzu ediyor, uluslararası ve bölgesel meselelerde karşılıklı desteği artırmayı ve pragmatik işbirliğini teşvik ediyor" ifadelerini kullandı.

    Etiketler:
    İran Meclis Başkanı Ali Laricani, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Ortadoğu, İran, Çin
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