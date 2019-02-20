Abe'den Trump'a kayıp Japon vatandaşları talebi

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, ABD Başkanı Donald Trump'tan, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile gelecek hafta yapacağı zirvede Kuzey Kore'nin kaçırdığı iddia edilen Japon vatandaşları sorununu da gündeme getirmesini talep etti.

© REUTERS / Jonathan Ernst Trump'tan Kuzey Kore açıklaması

Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin gelecek hafta Vietnam'da yapılacak 2. ABD-Kuzey Kore Zirvesi'nde Kuzey Kore'nin kaçırdığı iddia edilen Japon vatandaşları sorununun da gündeme getirilmesi için ABD Başkanı Trump'tan talepte bulunduğu bildirildi.

Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre Abe, Tump ile yaptığı telefon görüşmesinde zirvede, nükleer silahsızlanma ve füze denemelerine son verilmesinin yanı sıra Japonya'nın 1970'li ve 1980'li yıllarda Kuzey Koreli istihbarat ajanlarının, Japon dili ve kültürü konusunda eğitim vermeleri için kaçırdığı ileri sürülen Japon vatandaşlarını ülkelerine iade edilmesinin gündeme getirilmesini talep etti.

Abe basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Trump'ın talebine olumlu yanıt verdiğini belirterek, "İkinci ABD-Kuzey Kore zirvesi öncesinde nükleer, füze ve insan kaçırma konularındaki politikalarımızın sağlam ve yakın eş güdümünü sağladık" dedi.

Trump'ın kaçırılan Japon vatandaşlarıyla ilgili sorunun zirvenin önceliklerinden biri haline getireceği konusunda kendisine söz verdiğini aktaran Abe, "Umarım görüşmeler Doğu Asya'da barış ve istikrara zemin sağlar" ifadesini kullandı.

Abe, Trump ile zirvenin ardından da bir telefon görüşmesi yapacaklarını ifade etti.