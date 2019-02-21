Hindistan Başbakanı Modi, Selman için protokol tanımadı

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ülkesine gelen Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı ellerinde çiçeklerle bizzat havaalanında karşılayarak protokolü yıktı. Modi'nin jesti ikili ilişkilerde 'yeni dönem' olarak nitelendirildi.

Prens Selman, geçen günlerde Asya turuna başladı. Bu kapsamda, Pakistan'a yaptığı ziyaretin ardından salı günü Hindistan'a geldi.

Hindistan Başbakanı Modi, Selman'ı elinde çiçeklerle Yeni Delhi Havalimanında bizzat karşıladı. Hindistan'da protokol gereği ülkenin başbakanı resmi karşılama törenine katılmazken, Modi'nin jesti ilişkilerde 'yeni dönem' olarak nitelendirildi.

Prens Selman'ın ziyaretine ilişkin açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Raveesh Kumar, Başbakan Modi'nin protokolü yıkarak iki ülke ilişkilerinde yeni bir bölüm başlattığını ifade etti.

Selman, Yeni Delhi'de yaptığı açıklamada, önümüzdeki 2 yıl içerisinde Hindistan'a 100 milyar dolar yatırım yapma sözü vermişti.

Held extensive talks with HRH Mohammed Bin Salman, the Crown Prince of Saudi Arabia.



India’s ties with Saudi Arabia are historical and time-tested.



Saudi Arabia is a valued strategic partner of India in the 21st century. pic.twitter.com/2oDOaxeHJ5 — Narendra Modi (@narendramodi) February 20, 2019

​

Hindistan Başbakanı Modi, daha önce 7 devlet liderini havaalanında bizzat karşılamıştı. Modi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed, Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina, eski ABD Başkanı Barack Obama, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u karşıladı.

ASYA TURUNUN SON DURAĞI ÇİN

Veliaht Prens, Pakistan ve Hindistan'ın ardından Asya turunun son durağı olan Çin'e geldi. Pakistan ve Hindistan temaslarında enerji ve altyapı konularında yeni yatırımları duyuran Prens Selman, Çin temasları kapsamında yarın sabah saatlerinde Çin Başbakan Yardımcısı Han Zheng ardından da Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir araya gelecek.

© REUTERS / Nur Khan Base Pakistan'dan Prens Selman'a hediye: Altın kaplamalı silah

Pakistan ziyaretinde 20 milyar dolarlık yatırım anlaşması imzalayan Selman'a, ziyareti sırasında altın kaplamalı Heckler & Koch MP5K tipi bir silah hediye edilmişti.

Ayrıca, Cumhurbaşkanı Arif Alvi ve Başbakanı İmran Han, Selman'a üst düzey devlet nişanı takmıştı.