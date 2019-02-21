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21:24 21 Şubat 2019
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    Kazakistan

    Kazakistan'da hükümet istifa etti

    © AA /
    Asya & Pasifik
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    Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev'in ekonominin birçok alanında olumlu değişimlerin elde edilememesi nedeniyle talep etmesi üzerine, hükümet istifa etti

    Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev
    © Sputnik / Mikhail Voskresenskiy
    Nazarbayev’e Kazakistan Güvenlik Konseyi’ne ömür boyu başkanlık etme hakkı verildi
    Kazakistan'da hükümet, Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev'in isteğiyle istifa etti.

    Nazarbayev'in ekonominin birçok alanında olumlu değişimlerin elde edilememesi nedeniyle hükümetin istifasını istemesinin ardından, Bakıtcan Sagintayev'in başkanlığındaki hükümet istifasını sundu.

    Nazarbayev, yaptığı açıklamada, bugün ülkesi için önemli bir karar aldığını belirterek, sosyal ve ekonomik durumun önceki yıllarda istikrar gösterdiğini ancak bunun halihazırda yetersiz olduğunu kaydetti.

    Önerdiği "Üçüncü Modernizasyon" ve "100 Adım" programlarının yapısal reformların hızlandırılmasına yönelik olduğunu aktaran Nazarbayev, "Beş kurumsal reformun tam olarak uygulanması orta ve küçük işletmelerin payında önemli bir artışa ve devlet sektörünün ekonomideki payında bir düşüşe, bankaların 'temizlenmesine', mahkemelere ve kolluk sistemine güvenin artmasına yol açacaktı" değerlendirmesinde bulundu.

    Nazarbayev, çok sayıda kanunun kabul edilmesine, hükümet kararlarının alınmasına rağmen ekonominin birçok alanında olumlu değişimlerin elde edilemediğini vurgulayarak, "Gayri safi yurt içi hasılasında büyüme, hammadde kaynakları sayesinde elde ediliyor" ifadelerini kullandı.

    'HALKIN GELİRİ ARTMIYOR, GIDA HARCAMALARI ARTIYOR'

    Çanakkale Boğazı'nda karaya oturan tanker kurtarıldı
    © Fotoğraf : DHA
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    Hükümetin Ulusal Banka ile kaliteli ekonomik büyüme için gerçek teşvik ve araçları tam olarak yaratamadığını söyleyen Nazarbayev, birçok önemli alanda somut sonucun olmadığını, özellikle köylerde verimli iş yerlerinin yeterince oluşturulamadığını, küçük ve orta işletmelerin büyümenin sürücüsü haline gelmediğini kaydetti.

    Nazarbayev, halkın geliri ve yaşam kalitesinin her hükümet üyesi ve valinin temel önceliği olmasına ilişkin defalarca talimat verdiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

    "İki yıl önce anayasal reform yaptık. Hükümet, valilerle birlikte sosyal ve ekonomik konuları çözmek için gerekli tüm yetki ve bağımsızlığı aldı. Sanayi, sosyal, altyapı geliştirme, sağlık ve eğitim dahil tüm gerekli devlet programları kabul edildi. Onların uygulanması için gerekli kaynaklar tahsis edildi. Ancak sistematik çalışma yapılamadı. Halkın gerçek geliri artmıyor. Ailelerin bütçesindeki gıda harcamaları artıyor."

    Hükümet üyeleri, bakanlar ve valilerin halkın sorunlarını dinlemediğine, yapılan işleri açıklayamadıklarına dikkati çeken Nazarbayev, "Bu şartlarda Cumhurbaşkanı ve Anayasa garantörü olarak, halkın çıkarlarını dikkate alarak hükümetin istifa etmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.

    Nazarbayev, yeni hükümetin halkın yaşam seviyesinin artırılması, ekonominin teşvik edilmesi, stratejik hedeflerin uygulanmasıyla ilgili etkin adımları geliştirmesi gerektiğini ifade etti.

    Nazarbayev'in açıklamasının ardından cumhurbaşkanlığı sitesinde yayımlanan "Cumhurbaşkanı Kararı"nda, hükümetin istifasının kabul edildiği, Başbakan Yardımcısı Askar Mamin'in geçici başbakan atandığı ve yeni hükümet kuruluncaya kadar kabine üyelerinin geçici olarak görevlerine devam edecekleri belirtildi.

     

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    Etiketler:
    Nursultan Nazarbayev, Kazakistan
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