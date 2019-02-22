Yüksek Mahkeme: Hindistan hükümeti Keşmirlileri korumalı

© REUTERS / Anushree Fadnavis Keşmir saldırısı toplumsal şiddeti tırmandırdı

Keşmirli öğrencilerin ve iş insanlarının tehdit edildiğine ya da saldırıya uğradığına dair raporların sunulduğu dilekçeyi inceleyen Yüksek Mahkeme, bu tehditlerin son bulması gerektiğini savundu. Mahkeme ayrıca sosyal boykot hadiselerinin de önlenmesi çağrısında bulundu.

Mahkeme, Keşmirlilerin herhangi bir şiddetle karşılaşmaları halinde kimlerle ve nasıl irtibata geçeceklerinin de detaylıca açıklanmasını talep etti.

© AFP 2018 / Aamir Qureshi Pakistan Başbakanı'ndan Hindistan'a Keşmir tepkisi: Ülkeme bulaşma

Hindistan'ın Cammu Keşmir eyaletinde Srinagar kentine giden konvoyu hedef alan saldırı, 'son 30 yılın en kanlı saldırısı' olarak kayıtlara geçti. 44 askerin öldüğü saldırıyı Pakistan merkezli Ceyş-i Muhammed Örgütü üstlendi.

Saldırının ardında Pakistan'ın olduğu iddiasıyla pek çok bölgede Keşmirli Müslümanlara yönelik baskı ve saldırılar arttı.

Hindistan'da sosyal medyada ve yerel basında paylaşılan haberlerde Keşmirli öğrencilerin aşırı sağ gruplar tarafından dövüldüğü, okullarından ve kaldıkları evlerden ayrılmalarının istendiği belirtiliyordu.