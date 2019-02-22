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15:44 22 Şubat 2019
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    Muhammed Bin Selman

    Prens Selman Çin'de: 10 milyar dolarlık rafineri anlaşması imzalandı

    © REUTERS /
    Asya & Pasifik
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    Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, Asya turu kapsamında son durağı olan Çin'e ziyarette bulundu.

    Hindistan Başbakanı Narendra Modi - Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman
    © Fotoğraf : İHA
    Hindistan Başbakanı Modi, Selman için protokol tanımadı
    Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, Asya turunu sürdürüyor. Veliaht Prens, Pakistan ve Hindistan'ın ardından Asya turunun son durağı olan Çin'e geldi.

    ÇİN SEDDİ'Nİ ZİYARET ETTİ

    Prens bin Selman, ziyaret kapsamında Çin Seddi'ni de gezdi. O ziyarete ilişkin bir fotoğrafı, Bahreyn Dışişleri Bakanı Khalid bin Ahmed Al Khalifa, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaştı.

    Çin Devlet Konseyi Başkan Yardımcısı Han Cıng ile başkent Pekin'de bir araya gelen Suudi Veliaht, Suudi Arabistan-Çin Yüksek Düzeyli İşbirliği Komitesi toplantısına katıldı.

    Çin basınına göre, toplantıda iki ülke arasındaki ilişkilerin teşvik edilmesinin yanı sıra Çin'in "Bir Kuşak, Bir Yol" projesinin iki ülke arasındaki enerji ve altyapı trafiğine katkı yapacak şekilde düzenlenmesi konuları ele alındı.

    10 MİLYAR DOLARLIK RAFİNERİ PROJESİ

    Öte yandan, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Aramco'nun Çinli Norinco isimli holdingle Panjin kentinde 10 milyar dolar değerinde rafineri kurulması için anlaşma imzaladığı bildirildi.

    Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman - Pakistan Başbakanı İmran Han
    © REUTERS / Nur Khan Base
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    Aramco'dan yapılan yazılı açıklamada, Suud-Çin konsorsiyumuyla kurulan yeni şirketin, günlük 300 bin varil petrol rafine etme kapasiteli bir tesis inşa edeceği aktarıldı.

    Anlaşmanın Muhammed bin Selman'ın Asya turu kapsamında imzalandığı belirtildi.

    İki ülke arasında geçen yılki toplam ticaret hacminin 63 milyar dolar olduğu, Riyad'ın Pekin'e ihracatının ise geçen yıl 46 milyar dolara ulaştığı kaydediliyor.

    Muhammed Bin Selman, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi
    © REUTERS /
    Muhammed Bin Selman, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi

     

    Etiketler:
    ziyaret, Bir Kuşak, Bir Yol, Çin Seddi, Han Cıng, Muhammed bin Selman, Şi Cinping, Suudi Arabistan, Çin
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