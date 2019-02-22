Pilot, uçuş sırasında uyurken görüntülendi

China Airlines'da 20 yıldır çalıştığı belirtilen kıdemli pilotun yolculuk sırasında kokpitte uyuduğu anlar sosyal medya sitelerinde paylaşıldı.
Pilot, uçuş sırasında uyurken görüntülendihttps://t.co/Gn63FF9U59 pic.twitter.com/4kTZ0AdoRY— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) February 22, 2019
Pilotun ismi açıklanmazken, genellikle Tokyo, Okinawa, Seoul ve Hong Kong uçuşlarında görev aldığı, ayrıca pilot yetiştirme okulunda eğitimci olarak çalıştığı belirtildi.
Tepki çeken videonun kopilot tarafından çekildiği tahmin ediliyor.
PİLOTLAR GREV YAPMIŞTI
Videonun China Airlines pilotlarının uzun çalışma saatlerini protesto etmek için gerçekleştirdiği 7 günlük grevin ardından yayınlaması dikkat çekti.
Grev nedeniyle yaklaşık 20 bin yolcunun uçuşu aksamıştı.
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