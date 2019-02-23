Suudi Veliaht Prens: Çin'in terörle mücadele önlemleri alma hakkına saygı duyuyor ve destekliyoruz

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, Çin ziyareti kapsamında yaptığı açıklamada, "Çin'in ulusal güvenliği korumak için terörle ve aşırıcılıkla mücadele önlemleri alma hakkına saygı duyuyor ve destekliyoruz. Çin ile iş birliğini güçlendirmeye hazırız" dedi.

Suudi Arabistan Prensi Muhammed Bin Selman, Asya turunun son ayağında Çin'de görüşmelerde bulundu. Suudi Prens, önce Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ve Başbakan Yardımcısı Han Cıng ile görüştü, sonra Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi.

Görüşmeler çerçevesinde ikili ticari ve milyar dolarlık anlaşmalar, Suudi haberi ajansı SPA tarafından basına duyurulurken, Suudi Prens'in Sincan Uygur Bölgesi'ndeki kamplarla uluslararası toplumun eleştirilerinin odağında olan Çin'e terör ve aşırılıkla mücadelede saygı ve desteğini sunması, "Suudi Arabistan Çin'de Müslümanlar için kurulan toplama kamplarını savunuyor" şeklinde yorumlandı.

Suudi Arabistan Prensi Muhammed Bin Selman, gün içinde Pekin'de Çin — Suudi Arabistan Yüksek Düzeyli Ortak Komitesi'nin üçüncü toplantısında Başbakan Yardımcısı Han ile görüştü.

'ÇİN'İN İÇİŞLERİNE MÜDAHALE EDİLMESİNE KARŞI ÇIKIYORUZ'

© AP Photo / Ng Han Guan Çin Dışişleri Sözcüsü: Türkiye'nin saçma yalanlara dayanarak Çin'i suçlaması çok yanlış ve aşırı sorumsuzca

Çin haber ajansı Şinhua, Suudi Prens'in burada "Suudi Arabistan, Çin'in ulusal egemenlik, güvenlik ve istikrarını koruma çabalarını destekliyoruz. Dışarıdan Çin'in iç işlerine müdahale edilmesine karşı çıkıyoruz." ifadesini kullandığını aktardı. Ayrıca, Çin Devlet Başkanı Şi ile Büyük Halk Salonu'nda görüşen Suudi Prens Muhammed Bin Selman'ın, "Çin'in, ulusal güvenliği korumak için terörle ve aşırıcılıkla mücadele önlemleri alma hakkına saygı duyuyor ve destekliyoruz. Çin ile iş birliğini güçlendirmeye hazırız" ifadeleri dikkati çekti.

'YENİ MÜTTEFİKLER OLUŞTURMA ÇABASI'

Uluslararası toplumda gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti nedeniyle tepki gören Veliaht Prens Muhammed'in söz konusu açıklamalarını Newsweek dergisi, "Suudi Arabistan'ın Muhammed Bin Selman'ı Pekin ziyaretinde Çin'in Müslümanlar için kullandığı toplama kamplarını savundu" manşetiyle okurlarına duyurdu. Gazete ayrıca, ziyareti "Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın vahşice katledilmesi nedeniyle Batılı ülkelerin hedefinde olan Suudi Prens Muhammed'in Çin ziyaretini yeni müttefikler oluşturma çabası" olarak yorumladı.