Suudi Veliaht Prens: Çin'in terörle mücadele önlemleri alma hakkına saygı duyuyor ve destekliyoruz

Görüşmeler çerçevesinde ikili ticari ve milyar dolarlık anlaşmalar, Suudi haberi ajansı SPA tarafından basına duyurulurken, Suudi Prens'in Sincan Uygur Bölgesi'ndeki kamplarla uluslararası toplumun eleştirilerinin odağında olan Çin'e terör ve aşırılıkla mücadelede saygı ve desteğini sunması, "Suudi Arabistan Çin'de Müslümanlar için kurulan toplama kamplarını savunuyor" şeklinde yorumlandı.
Suudi Arabistan Prensi Muhammed Bin Selman, gün içinde Pekin'de Çin — Suudi Arabistan Yüksek Düzeyli Ortak Komitesi'nin üçüncü toplantısında Başbakan Yardımcısı Han ile görüştü.
'ÇİN'İN İÇİŞLERİNE MÜDAHALE EDİLMESİNE KARŞI ÇIKIYORUZ'
'YENİ MÜTTEFİKLER OLUŞTURMA ÇABASI'
Uluslararası toplumda gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti nedeniyle tepki gören Veliaht Prens Muhammed'in söz konusu açıklamalarını Newsweek dergisi, "Suudi Arabistan'ın Muhammed Bin Selman'ı Pekin ziyaretinde Çin'in Müslümanlar için kullandığı toplama kamplarını savundu" manşetiyle okurlarına duyurdu. Gazete ayrıca, ziyareti "Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın vahşice katledilmesi nedeniyle Batılı ülkelerin hedefinde olan Suudi Prens Muhammed'in Çin ziyaretini yeni müttefikler oluşturma çabası" olarak yorumladı.
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