Keşmir'de gerginlik tırmanıyor: Hindistan ilave 10 bin asker sevk etti

'Kashmir News Service'in haberine göre, üst düzey emniyet yetkilileri, eyalette artırılan önlemler ve ilave asker sevkiyatının, bölgedeki seçimlerin adil ve özgür ortamda gerçekleşmesini güvence altına almak için, seçime yönelik çalışmaların parçası olduğunu savundu. Yetkililer, bölgedeki seçimlerin boykot edilmesine yönelik herhangi bir kampanyaya izin verilmeyeceğini söyledi.
Bölgede geçen hafta paramilis konvoyunu hedef alan bombalı saldırıda 44 asker hayatını kaybetmiş, 20 asker yaralanmıştı.
HİNDİSTAN YÜKSEK MAHKEMESİ'NDEN KEŞMİRLİLERİN LEHİNE KARAR
KEŞMİRLİ ÖĞRENCİLERE YÖNELİK SALDIRILAR
Kuzeydeki Ambala kentinde 300 kadar Keşmirli öğrencinin, Hindular tarafından yatakhanelerden çıkarıldığı, Dehradun'da en az 20 öğrencinin güvenlik endişesiyle polis gelene kadar kendilerini odalarına kilitlediği belirtilmişti.
Keşmirli öğrenciler, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin iktidardaki Hindu milliyetçisi partisinin, bu yıl yapılacak genel seçimlerden önce Müslüman karşıtlığını ateşlediğini savunmuştu.
KEŞMİR SORUNU
Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde bulunuyor. Bölgenin yüzde 20'sine ise Çin hakim durumda. Hindistan, ele geçirdiği bölgeleri 'Cammu Keşmir' eyaleti adı altında kendine bağladı. Cammu Keşmir, halen Hindistan'da Müslüman nüfusun çoğunlukta olduğu tek eyalet özelliği taşıyor. Pakistan ise kontrolü altındaki Keşmir'e 'Azad Keşmir (Bağımsız Keşmir)' ve 'Gilgit Baltistan' adıyla iki özerk bölge statüsü verdi.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesini öngördü. Hindistan, halk oylamasına sıcak bakmazken Pakistan ise BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.
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