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11:37 25 Şubat 2019
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    Okinawa-ABD askerleri

    Okinawa referandumunda ABD üssüne 'hayır' oyu çıktı

    © AFP 2018 / CHOI JAE-KU
    Asya & Pasifik
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    Okinawa halkı ABD deniz piyadelerine ait Futenma Hava Üssü'nün yerinin değiştirilmesini öngören proje için yapılan referandumda yüzde 72.2 'hayır' oyu verdi.

    Yeni Okinawa Valisi Danny Tamaki
    © AFP 2018 / JIJI PRESS
    Okinawa'da seçimi ABD üssüne karşı çıkan aday kazandı
    Japonya'nın güneyindeki Okinawa Adası'ndaki ABD askeri üssünün yerinin değiştirilmesi planına ilişkin düzenlenen yerel referandumdan ret oyu çıktı.

    Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, Okinawa halkı, ABD deniz piyadelerine ait Futenma Hava Üssü'nün adadaki başka bir şehre taşınmasını öngören proje için yapılan referandumda yüzde 72.2 'hayır' oyu kullandı.

    Referandumda katılımcıların yüzde 19.1'i 'evet' oyu verirken, seçmenlerin yüzde 8.7'si ise referanduma katılmayı reddeden bazı yerleşimlerin talebiyle oy pusulasına sonradan eklenen 'hiçbiri' seçeneğini işaretledi.

    Katılımın yüzde 52.48 olduğu referandumun sonucu, ada halkının ABD askeri varlığına yönelik genel rahatsızlığını bir kez daha ortaya koydu.

    Referandum sonucunun geçerli olması için adadaki toplam seçmen sayısının dörtte birinin onayını alması şartına bağlanmıştı. Katılımın yüzde 50'yi aştığı seçimde seçmenlerin yüzde 70'inden fazlasının projeye ret oyu vermesi, kararı yerel yönetim açısından bağlayıcı kılıyor.

    Okinawa Valisi Denny Tamaki, referandum yönetmeliği gereği, alınan kararı Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile ABD Başkanı Donald Trump'a yazılı olarak bildirerek gereğinin yapılmasını talep edecek fakat referandumunun merkezi yönetim açısından bağlayıcılığı bulunmuyor.

    F-15
    © REUTERS / Yuriko Nakao
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    Başbakan Abe, referandum sonrası yaptığı açıklamada, ada halkının askeri üsse karşı olan hissiyatını anladığını ve bu çekinceleri gidermek, üssün varlığının ada halkı üzerinde yarattığı yükü hafifletmek için gerekeni yapacaklarını belirtti.

    Abe, üssün yer değiştirme planının daha fazla ertelenemeyeceğini vurguladı.

    Savunma Bakanı Takeşi Ivaya da yaptığı açıklamada, "Yeni yerleşke için inşaat faaliyetine devam etmek istiyoruz. Bu arada Okinawa halkını, yer değiştirme planının gerekliliğine ikna etmek üzere içten çabalarımızı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

    ÜSSÜN TAŞINMASI TARTIŞMASI 1995 YILINA DAYANIYOR

    Japonya ile ABD arasında tartışmalara neden olan Okinawa'daki askeri üssün yer değiştirmesi tartışmasının merkezinde ABD hava üssünün yoğun nüfuslu Futenma'dan, adanın doğu sahilindeki seyrek nüfuslu Henoko'ya taşınması yer alıyor.

    ABD ve Japonya merkezi hükümetleri arasında 1996'da varılan anlaşmayla kabul edilen taşınma planına Okinawa halkı karşı çıkıyor.

    İkinci Dünya Savaşı'nın en kanlı muharebelerine sahne olan Okinawa, Japonya'nın 1952'de yeniden egemenliğini kazanmasının ardından ABD tarafından ilhak edilmiş, ardından 1972 yılında Japonya'ya resmen geri verilmişti.

    ABD askeri
    © AFP 2018 / Ali al-Saadi
    Okinawa’da ABD askerleri yüzünden çıkan olayların listesi kabarıyor
    Savaş sonrası adadaki ABD askerlerinin işlediği bazı suçlar ada halkında büyük rahatsızlık uyandırmıştı. Üssün Henoko'ya taşınma planı 1995 yılında 3 ABD askerinin Futenma'da bir kız öğrenciye tecavüz etmesinin ardından gündeme gelmişti. Ayrıca ABD askeri uçaklarının kentte yarattığı gürültü kirliliği ve kaza riskleri de rahatsızlığa yol açıyor.

    Okinawa, 50 binin üzerinde ABD askerine ev sahipliği yapıyor.

    Görevine ekim ayında başlayan Okinawa Valisi Denny Tamaki, seçim kampanyasında tartışmalı ABD deniz piyade üssünün tamamıyla Okinawa Adası'ndan çıkarılması ve adada bulunan ABD askeri varlığının asgariye indirilmesi gerektiğini savunmuştu. Tamaki, eylül ayında yapılan seçimde oyların yüzde 63.24'ünü alarak iktidara gelmişti.

    Etiketler:
    açıklama, üs, referandum, İkinci Dünya Savaşı, Takeşi Ivaya, Denny Tamaki, Donald Trump, Şinzo Abe, Okinawa, Japonya, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
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