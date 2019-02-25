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14:42 25 Şubat 2019
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    Hanoi Zirvesi

    'ABD-Kuzey Kore zirvesinde savaşın bitişi ilan edilebilir'

    © AFP 2018 / Manan Vatsyayana
    Asya & Pasifik
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    Güney Kore Devlet Başkanlığı Sözcüsü Kim Eui-kyeom, ABD ile Kuzey Kore'nin Vietnam'ın başkenti Hanoi'de yapılacak zirvede Kore Savaşı'nın bittiğini resmen ilan edebileceklerini söyledi.

    ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un
    © REUTERS / Kim Kyung-hoon
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    Güney Kore haber ajansı Yonhap'ta yer alan habere göre Sözcü Kim, "Bizce bunun (barış ilanı) yolu açık. Bunun ne şekilde olacağını bilmek mümkün değil, ama inanıyorum ki ABD ve Kuzey Kore savaşı her düzeyde sonlandıracak bir deklarasyon konusunda anlaşabilirler" dedi.

    Savaşın yerli tarafları olan Güney ve Kuzey Kore'nin, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında, geçen yıl eylülde Kuzey'in başkenti Pyongyang'da yapılan zirvede iki ülke ordularının tüm düşmanca eylemlere son vereceklerine dair imzaladıkları anlaşmanın 'de facto' barış ilanı anlamına geldiğine dikkati çeken Sözcü Kim, ABD ile Kuzey Kore'nin yapacağı benzeri bir deklarasyonun savaşın pratikte sonu anlamına geleceğinin altını çizdi.

    Güney Kore ve ABD'nin daha önce Çin ile diplomatik ilişki kurarak zaten fiilen barış yapmış olduğunu vurgulayan Sözcü Kim, "Bu durumda geriye yalnızca ABD ve Kuzey Kore kalıyor. Eğer ABD ve Kuzey savaşın sonunu ilan ederse, savaş pratik anlamda bitmiş sayılır. Bunu ilan etmenin çok sayıda yolu var ve biz savaşın sonunu ilan edecek her tür deklarasyonu olumlu karşılayacağımızı belirtiyoruz" ifadesini kullandı.

    Önemli olanın Kuzey Kore'nin sorunsuz şekilde nükleer silahlardan arındırılmasını sağlamak olduğunu vurgulayan Sözcü Kim, barış ilanının Kuzey Kore'ye sağlayacağı güvencenin sürecin hızlanmasına yardımcı olacağını kaydetti.

    Mevcut ateşkes anlaşmasının yerini alacak bir barış anlaşmasının ise ancak Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılmasının ardından gündeme gelebileceğini vurgulayan Sözcü Kim, "Barış anlaşması son derece karmaşık yapısal unsurların müzakere edilmesini gerektirecektir. Anlaşma çok taraflı bir güvenlik garantisinin varlığını gerektirdiğinden ancak çok taraflı bir müzakereyle ortaya konulabilir" değerlendirmesinde bulundu.

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    © REUTERS /
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    KUZEY-GÜNEY YAKINLAŞMASI

    Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 27 Nisan 2018'de iki ülke sınırındaki Panmunjom ateşkes köyünde bir araya gelmişti. Zirve sonunda yayımlanan ortak açıklamada, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılması ve mevcut ateşkesin kalıcı barış anlaşmasına dönüştürülmesi için görüşmelere başlama konusunda anlaşmaya varıldığı duyurulmuştu.

    Moon ve Kim, nisan ayında yapılan tarihi zirvenin ardından 26 Mayıs 2018'de ikinci kez bir araya gelmiş ve ülkeleri arasındaki barış sürecini ele almıştı.

    İki lider Eylül 2018'de Pyongyang'da yeniden bir araya gelmiş, zirvede iki ülke ordusu arasında imzalanan anlaşmada düşmanca eylemlere son vererek gerilimi düşürmeyi taahhüt etmişti. Pyongyang'daki görüşmede iki ülke arasında barış için ortak çabalarını sürdürme sözü veren Moon ve Kim, ortak bildiri yayımlamıştı. Bildiride, ABD'nin gerekli adımları atması halinde Kuzey Kore'nin yarımadanın nükleer silahlardan arındırılması konusunda daha fazla adım atacağı vurgulanmıştı.

    Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 12 Haziran 2018'de Singapur'da yapılan zirvede ilk kez bir araya gelmişti. Liderler Kore Yarımadası'nda kalıcı barışın sağlanması için adımları sürdürme konusunda uzlaşmaya varmıştı.

    Trump ile Kim 27-28 Şubat'ta, Vietnam'da ikinci kez düzenlenecek zirvede görüşecek.

    Etiketler:
    diplomatik ilişki, zirve, Deklarasyon, barış, anlaşma, ateşkes, Kim Eui-kyeom, Moon Jae-in, Donald Trump, Kim Jong-un, Hanoi, Vietnam, Güney Kore, Kuzey Kore, Çin, ABD
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