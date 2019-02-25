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15:04 25 Şubat 2019
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    Kim Jong-un'a benzeyen Howard X, Vietnam'dan sınır dışı edildi

    Zirve öncesinde Vietnam'daki 'Kim taklitçisi' sınır dışı edildi

    © REUTERS / Jorge Silva
    Asya & Pasifik
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    Vietnam'ın başkenti Hanoi'de 27-28 Şubat'ta düzenlenecek Kuzey Kore - ABD zirvesi öncesinde, ülkede bulunan ve Kim Jong-un'a benzerliğiyle tanınan Howard X'in Vietnam'dan sınır dışı edildiği öğrenildi. Trump'a benzeyen Russell White'ın ise şehirde kalmasına izin verilirken, 'Trump kostümüyle dolaşması' yasaklandı.

    Hanoi Zirvesi
    © AFP 2018 / Manan Vatsyayana
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    Vietnam'a ABD Başkanı Donald Trump'ı taklit eden Russell White ile geçen hafta ulaşan Howard X, Hanoi opera binasının önünde, kiraladığı sahte güvenlik görevlilerinin arasında basın mensuplarına poz vermişti.

    Gerçek Donald Trump ile Kim Jong-un ise, Singapur'da 2018 Haziran ayında gerçekleştirdikleri ilk zirvenin ardından 27-28 Şubat tarihlerinde ikincikez Hanoi'de bir araya gelecek.

    Kim'e benzeyen Howard X'in ise polis tarafından sorgulandığı ve memleketi Hong Kong'a gidecek bir uçağa bindirilerek ülkeden gönderileceği öğrenildi.

    Vietnamlı yetkililer tarafından Howard X'e vizesinin geçersiz olduğunun söylendiği ve daha fazla açıklama yapılmadığı belirtildi.

    'GERÇEK SUÇUM KİM'E BENZEMEK'

    ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un
    © REUTERS / Kim Kyung-hoon
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    Üç sivil polis tarafından kaldığı otelden alınarak havalimanına götürülen Howard X, basın mensuplarında yaptığı açıklamada, "Gerçek sebep benim Kim Jong-un'a benzeyen bir yüzle doğmuş olmamdı. Gerçek suçum bu" ifadelerini kullandı.

    WHITE'A ŞARTLI İZİN: TRUMP KOSTÜMÜYLE DOLAŞMA YASAĞI

    Trump'ı taklit eden Russell White'a ise şehirde bulunma izni verildiği, ancak kamusal alanlarda Trump kostümüyle bulunmasının yasaklandığı öğrenildi.

    Howard X ayrıca, kendisinin 'gerçek Kim'in mizah anlayışı olmadığı için' sınır dışı edildiğini öne sürdü. Taklitçi, kendisinin sınır dışı edilmesini ise 'Trump'a benzeyen White'ın memleketi Kanada'ya gönderilmesinden daha ucuz olduğunu' gerekçesiyle açıkladı.

    'GERÇEĞİNE BENZEYEN İKİ İNSANDAN KORKUYORLAR'

    Öte yandan Howard, "Hiciv, diktatörlüğe karşı güçlü bir silahtır. Gerçeğine benzeyen iki insandan korkuyorlar" dedi.

    Trump taklitçisi White ise, hafta boyunca şehirde kalacağını, ancak daha önce Howard X ile yapılan golf oynama ve masaj salonu ziyaretleri gibi programlarını iptal ettiğini söyledi.

    "Biz burada politikayı yeniden harika yapmak için bulunuyoruz" diyen Trump taklitçisi, Howard X ile vedalaştı.

    Kim Jong-un'a benzeyen Howard X ile Donald Trump'a benzeyen Russell White vedalaştı
    © REUTERS / Jorge Silva
    Kim Jong-un'a benzeyen Howard X ile Donald Trump'a benzeyen Russell White vedalaştı

     

    Etiketler:
    açıklama, zirve, görüşme, sınır dışı, Russell White, Howard X, Donald Trump, Kim Jong-un, Hanoi, Vietnam, Kuzey Kore, ABD
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