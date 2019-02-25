Robot keşiş gençlere Budizm eğitimi verecek

Kannon'un, Osaka Üniversitesi ve tapınağın ortak projesi ile üretildiği, maliyetinin yaklaşık 692 bin euro olduğu belirtildi.
Yerel Asahi gazetesi, proje kapsamında robotik bölümde görevli Profesör Hiroshi Ishiguro'dan ‘Buddha'nın öğretilerini en anlaşılır şekilde aktarabilecek' bir robot tasarlanmasının istendiğini yazdı.
Konu hakkında konuşan keşiş Tensho Goto, "Kannon'un Budist öğretilerin insanların gönlüne ulaşmasında yardımcı olacağını umuyoruz" dedi.
Elleri, yüzü ve omuzları insan derisine benzeyecek şekilde silikonla kaplanan robotun, gövdesi ise metal.
Robotun ayrıca yabancı ziyaretçiler için Çince ve İngilizce dil seçenekleri de bulunuyor.
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