Robot keşiş gençlere Budizm eğitimi verecek

© Fotoğraf : Robot keşiş Budizm öğretiyor

Android yazılım sistemine sahip olan robot Kannon, Japonya'nın Kyoto eyaletinde bulunan tapınaktaki ilk dersini Cumartesi günü verecek.

Kannon'un, Osaka Üniversitesi ve tapınağın ortak projesi ile üretildiği, maliyetinin yaklaşık 692 bin euro olduğu belirtildi.

Yerel Asahi gazetesi, proje kapsamında robotik bölümde görevli Profesör Hiroshi Ishiguro'dan ‘Buddha'nın öğretilerini en anlaşılır şekilde aktarabilecek' bir robot tasarlanmasının istendiğini yazdı.

Konu hakkında konuşan keşiş Tensho Goto, "Kannon'un Budist öğretilerin insanların gönlüne ulaşmasında yardımcı olacağını umuyoruz" dedi.

© AFP 2018 / FRANCOIS XAVIER MARIT Rahibeleri zihin kontrol yöntemleriyle cinsel birlikteliğe zorlamakla suçlanan Budist keşiş istifa etti

Robotun, 195 santim uzunluğunda ve yaklaşık 60 kilogram ağırlığındaki olduğu, gövdesini, kollarını ve kafasını hareket ettirebildiği belirtildi.

Elleri, yüzü ve omuzları insan derisine benzeyecek şekilde silikonla kaplanan robotun, gövdesi ise metal.

Robotun ayrıca yabancı ziyaretçiler için Çince ve İngilizce dil seçenekleri de bulunuyor.