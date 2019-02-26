Hindistan savaş uçakları Pakistan'ı vurdu

Hindistan'ın Cammu Keşmir eyaletinde ‘son 30 yılın en kanlı saldırısı' olarak kayıtlara geçen saldırının ardından Hindistan ve Pakistan arasında başlayan kriz tırmanıyor. Hindistan hava kuvvetlerine ait jetleri Pakistan'daki ‘terör kamplarını' hedef aldı, Pakistan'dan yanıt gecikmedi.

Hindistan, ülkenin hava kuvvetlerine ait jetlerin sınırı geçerek, Pakistan'daki ‘terör kamplarına' bir hava operasyonu düzenlediğini açıkladı.

"Hindistan'a saldırı için hazırlık yapılıyor" iddiasıyla gerçekleştirildiği belirtilen saldırıda çok fazla sayıda militanın öldürüldüğünü belirtildi.

© REUTERS / Danish Ismail Keşmir'de gerginlik tırmanıyor: Hindistan ilave 10 bin asker sevk etti

Hindistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ceyş-i Muhammed Örgütü mensubu çok sayıda terörist, kıdemli yöneticiler, eğiticiler ve intihar saldrısı için eğitilen bir grup cihatçı etkisiz hale getirildi" denildi.

BAKANLIK: KESİNLİKLE GEREKLİYDİ

Bakanlık, Hindistan topraklarında ikinci bir intihar saldırısı düzenleneceğine dair güvenilir kaynaklardan istihbarat aldıklarını ve bunu önlemek için hava saldırısı gerçekleştirmenin ‘kesinlikle gerekli' görüldüğünü vurguladı.

Pakistan saldırıdan önce Hindistan uçaklarının Keşmir'deki ateşkes sınırını geçtiğini duyurmuştu. Ancak Pakistan olayda kayıp yaşanmadığını, "zamanında müdahale sonrası bombanın acele bir şekilde ormanlık bir alana bırakıldığını" açıklamıştı.

Payload of hastily escaping Indian aircrafts fell in open. pic.twitter.com/8drYtNGMsm — Maj Gen Asif Ghafoor (@OfficialDGISPR) 26 Şubat 2019

​PAKİSTAN'DAN SAĞDUYU ÇAĞRISI

© AFP 2018 / Aamir Qureshi Pakistan Başbakanı'ndan Hindistan'a Keşmir tepkisi: Ülkeme bulaşma

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ise Hindistan'da sağduyunun galip gelmesi için çağrı yaptı.

Kureyşi ayrıca kendilerine meydan okumaması konusunda Hindistan'ı uyardı. Pakistan radyosu da Bakanın "Halkımız korkmasın, ülkenin muhafızları herhangi bir felakete karşılık vermek için tamamen hazırlar" dediğini aktardı.

14 Şubat'ta paramilis konvoyuna düzenlenen saldırıda 44 asker hayatını kaybetti, 20 asker yaralandı. Saldırının sorumluluğunu Ceyş-i Muhammed Örgütü üstlendi. Hindistan hükümeti, saldırıda parmağı olduğu gerekçesiyle Pakistan'ı suçluyor.