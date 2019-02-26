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11:11 26 Şubat 2019
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    Pakistan askeri Hindistan sınırını gözlüyor.

    Hindistan savaş uçakları Pakistan'ı vurdu

    © AP Photo / M.D. Mughal
    Asya & Pasifik
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    Hindistan'ın Cammu Keşmir eyaletinde ‘son 30 yılın en kanlı saldırısı' olarak kayıtlara geçen saldırının ardından Hindistan ve Pakistan arasında başlayan kriz tırmanıyor. Hindistan hava kuvvetlerine ait jetleri Pakistan'daki ‘terör kamplarını' hedef aldı, Pakistan'dan yanıt gecikmedi.

    Hindistan, ülkenin hava kuvvetlerine ait jetlerin sınırı geçerek, Pakistan'daki ‘terör kamplarına' bir hava operasyonu düzenlediğini açıkladı.

    "Hindistan'a saldırı için hazırlık yapılıyor" iddiasıyla gerçekleştirildiği belirtilen saldırıda çok fazla sayıda militanın öldürüldüğünü belirtildi.

    Keşmir'de Hindistan askerleri
    © REUTERS / Danish Ismail
    Keşmir'de gerginlik tırmanıyor: Hindistan ilave 10 bin asker sevk etti
    Hindistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ceyş-i Muhammed Örgütü mensubu çok sayıda terörist, kıdemli yöneticiler, eğiticiler ve intihar saldrısı için eğitilen bir grup cihatçı etkisiz hale getirildi" denildi.

    BAKANLIK: KESİNLİKLE GEREKLİYDİ

    Bakanlık, Hindistan topraklarında ikinci bir intihar saldırısı düzenleneceğine dair güvenilir kaynaklardan istihbarat aldıklarını ve bunu önlemek için hava saldırısı gerçekleştirmenin ‘kesinlikle gerekli' görüldüğünü vurguladı.

    Pakistan saldırıdan önce Hindistan uçaklarının Keşmir'deki ateşkes sınırını geçtiğini duyurmuştu. Ancak Pakistan olayda kayıp yaşanmadığını, "zamanında müdahale sonrası bombanın acele bir şekilde ormanlık bir alana bırakıldığını" açıklamıştı.

    PAKİSTAN'DAN SAĞDUYU ÇAĞRISI

    Pakistan Başbakanı İmran Han, Keşmir saldırısının ardından konuştu
    © AFP 2018 / Aamir Qureshi
    Pakistan Başbakanı'ndan Hindistan'a Keşmir tepkisi: Ülkeme bulaşma
    Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ise Hindistan'da sağduyunun galip gelmesi için çağrı yaptı.

    Kureyşi ayrıca kendilerine meydan okumaması konusunda Hindistan'ı uyardı. Pakistan radyosu da Bakanın "Halkımız korkmasın, ülkenin muhafızları herhangi bir felakete karşılık vermek için tamamen hazırlar" dediğini aktardı.

    14 Şubat'ta paramilis konvoyuna düzenlenen saldırıda 44 asker hayatını kaybetti, 20 asker yaralandı. Saldırının sorumluluğunu Ceyş-i Muhammed Örgütü üstlendi. Hindistan hükümeti, saldırıda parmağı olduğu gerekçesiyle Pakistan'ı suçluyor.

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    Etiketler:
    Hava saldırısı, Militan, Terörist, Ateşkes, Bomba, İntihar saldırısı, saldırı, Ceyş-i Muhammed Örgütü, Şah Mahmud Kureyşi, Cammu Keşmir, Keşmir, Pakistan, Hindistan
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