Hindistan savaş uçakları Pakistan'ı vurdu

Hindistan, ülkenin hava kuvvetlerine ait jetlerin sınırı geçerek, Pakistan'daki ‘terör kamplarına' bir hava operasyonu düzenlediğini açıkladı.
"Hindistan'a saldırı için hazırlık yapılıyor" iddiasıyla gerçekleştirildiği belirtilen saldırıda çok fazla sayıda militanın öldürüldüğünü belirtildi.
BAKANLIK: KESİNLİKLE GEREKLİYDİ
Bakanlık, Hindistan topraklarında ikinci bir intihar saldırısı düzenleneceğine dair güvenilir kaynaklardan istihbarat aldıklarını ve bunu önlemek için hava saldırısı gerçekleştirmenin ‘kesinlikle gerekli' görüldüğünü vurguladı.
Pakistan saldırıdan önce Hindistan uçaklarının Keşmir'deki ateşkes sınırını geçtiğini duyurmuştu. Ancak Pakistan olayda kayıp yaşanmadığını, "zamanında müdahale sonrası bombanın acele bir şekilde ormanlık bir alana bırakıldığını" açıklamıştı.
Payload of hastily escaping Indian aircrafts fell in open. pic.twitter.com/8drYtNGMsm— Maj Gen Asif Ghafoor (@OfficialDGISPR) 26 Şubat 2019
PAKİSTAN'DAN SAĞDUYU ÇAĞRISI
Kureyşi ayrıca kendilerine meydan okumaması konusunda Hindistan'ı uyardı. Pakistan radyosu da Bakanın "Halkımız korkmasın, ülkenin muhafızları herhangi bir felakete karşılık vermek için tamamen hazırlar" dediğini aktardı.
14 Şubat'ta paramilis konvoyuna düzenlenen saldırıda 44 asker hayatını kaybetti, 20 asker yaralandı. Saldırının sorumluluğunu Ceyş-i Muhammed Örgütü üstlendi. Hindistan hükümeti, saldırıda parmağı olduğu gerekçesiyle Pakistan'ı suçluyor.
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