Uluslararası Adalet Divanı: İngiltere, Hint Okyanusu'ndaki adaları iade etmeli

1970'li yılların başlarında İngiltere, adaların en büyüğü olan Diego Garcia'yı ABD'ye kiralayarak, burada yaşayan yaklaşık 2 bin yerliyi Mauritius ve Seyşel Adaları'na tahliye etti.
Reuters'ın haberine göre ICJ, egemenlik hakları hakkında görüş bildirmemesi istenmesine rağmen İngiltere'yi, 1814'ten beri kontrol ettiği adaları Mauritius'a devretmeye çağırdı.
Mauritius Başbakanı Pravind Jugnauth, ICJ'nin çağrısını Chagos'tan sürülen ve son yarım yüzyıl boyunca geri dönüşleri engellenen yerliler için 'tarihi bir an' olduğunu söyledi.
Diego Garcia adası, 1991'den bu yana Irak ve Afganistan krizlerinde önemli bir rol oynayarak ABD'nin uzun menzilli bombardıman uçakları için liman işlevi görevi görmüştü.
In 1965 UK govt forcibly depopulated #ChagosIslands so US could build Diego Garcia base, then covered it up and even now refuses to allow the islanders home https://t.co/MlaAQ8sEYh— Charles Shoebridge (@ShoebridgeC) February 25, 2019
Today, in a damning verdict, the UK stands condemned by UN’s highest courthttps://t.co/M71SwKeeyX
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