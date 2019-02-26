Uluslararası Adalet Divanı: İngiltere, Hint Okyanusu'ndaki adaları iade etmeli

Uluslararası Adalet Divanı (ICJ), İngiltere'ye Hint Okyanusu'ndaki Chagos takım adalarını Mauritius'a geri vermesi yönünde çağrı yaptı. Lahey merkezli mahkeme, adalarda yaşayan nüfusun 1970'lerde ABD'nin hava üssü kurması için göç etmeye zorlandığını hatırlattı.

İngiltere, Hint Okyanusu'nda yer alan söz konusu adaları Mauritius bağımzılığını almadan 3 yıl önce terk etti.

1970'li yılların başlarında İngiltere, adaların en büyüğü olan Diego Garcia'yı ABD'ye kiralayarak, burada yaşayan yaklaşık 2 bin yerliyi Mauritius ve Seyşel Adaları'na tahliye etti.

Reuters'ın haberine göre ICJ, egemenlik hakları hakkında görüş bildirmemesi istenmesine rağmen İngiltere'yi, 1814'ten beri kontrol ettiği adaları Mauritius'a devretmeye çağırdı.

© Fotoğraf : HİNDİSTAN SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI Hint Okyanusu'ndaki ücra adada öldürülen misyoner kabileye 'İsa'yı anlatmaya' gitmiş

2016'da İngiltere, ABD'nin 2036 yılına kadar Diego Garcia'daki kira süresini uzattı ve kovulan adalıların geri dönmeyeceğini açıkladı.

Mauritius Başbakanı Pravind Jugnauth, ICJ'nin çağrısını Chagos'tan sürülen ve son yarım yüzyıl boyunca geri dönüşleri engellenen yerliler için 'tarihi bir an' olduğunu söyledi.

Diego Garcia adası, 1991'den bu yana Irak ve Afganistan krizlerinde önemli bir rol oynayarak ABD'nin uzun menzilli bombardıman uçakları için liman işlevi görevi görmüştü.