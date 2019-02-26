Duterte: Ruhbanının çocuklara taciz peşinde koştuğu bir dine kimin ihtiyacı var?

Başkent Manila'daki bir toplantıda konuşan Duterte, Katolik din adamları için "Azdıklarında,….pu çocukları, rahibelerin peşinde koşuyor, eşcinsel iseler de erkek çocuklarının peşinde" diyerek sordu:
"Böyle bir dine kimin ihtiyacı var?"
Halkın bu yapılanların intikamını alacağını söyleyen Filipinler lideri, şu öngörüde bulundu:
Öncesinde Papa Francis, ilkin çok sayıda rahibenin tacize uğradığını açıklamış, ardından rahiplerin çok sayıda rahibeyi seks kölesi olarak kullandığını ilk kez kamu önünde kabul etmişti.
Sonrasında Katolik Kilisesi'nde çocuklara cinsel tacizle mücadele için Vatikan'da 4 günlük zirve düzenleyen Papa, hiçbir somut politika açıklamadan zirveyi kapattı.
Duterte ise en ağır küfürleri dünya liderleri kadar dinlerden de esirgememesiyle biliniyor.
Geçmişte bir kadına tecavüz ettiği ve birçok kişiyi öldürdüğünü söyleyerek övünmesiyle de tanınan Duterte, 22 yıllık belediye başkanlığının ardından Temmuz 2016'da oturduğu başkanlık koltuğunda 'uyuşturucuyla savaş' adı altında binlerce yargısız infaza imza attı.
Filipinler'de Katolik Kilisesi yargısız infazlara karşı çıkan odaklardan biri.
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