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10:39 27 Şubat 2019
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    Pakistan sınırındaki Hint askerleri

    Cammu Keşmir'de gerilim tırmanıyor: Karşılıklı savaş uçakları düşürüldü

    © REUTERS / Mukesh Gupta
    Asya & Pasifik
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    Pakistan ordusundan, hava sahalarına giren 2 Hint savaş uçağının vurulduğunu ve birinin düştüğü açıklandı. Hindistan medyası ise Hint ordusunun bir Pakistan savaş uçağını düşürdüğünü bildirdi.

    Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait bir savaş uçağının Cammu Keşmir'in Budgam bölgesinde düştüğü bildirildi.

    ​PTI haber ajansı, Garend Kalaan Köyü yakınlarında, yerel saatle 10.00 civarında açık bir araziye düşen uçağın ikiye ayrıldığını ve alev aldığını belirtti.

    Pakistan ordusundan yapılan açıklamada ise hava sahalarına giren iki Hint savaş uçağının vurulduğunu ve birinin düştüğünü açıkladı.

    Pakistan düşürülen uçaktaki pilotun gözaltına alındığını söylerken Hint basını olay yerinde iki cansız beden olduğunu söylüyor.

    ​​Pakistan, Hindistan'la gerilimi tırmandırmak istemediğini ancak mecbur kalması durumunda her şeye hazırlıklı olduğunu açıkladı.

    HİNDİSTAN MEDYASI: BİR PAKİSTAN SAVAŞ UÇAĞINI DÜŞÜRÜLDÜ

    Öte yandan, Hindistan medyası, Hint ordusunun bir Pakistan savaş uçağını düşürdüğünü bildirdi.

    ​Hindistan basınında yer alan haberlere göre, Pakistan Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 tipi üç savaş uçağının sabah saatlerinde Hindistan'ın Cammu Keşmir'in Novşera bölgesinde uçtuğu tespit edildi.

    snow-capped mountains are reflected in the Himalayan region of Kashmir on the border between India and Pakistan
    © AP Photo / Mukhtar Khan
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    ​Yetkililer, Hindistan savaş uçaklarının yaptığı önlemenin ardından uçakların Pakistan tarafına döndüğü belirtildi.

    ÇOK SAYIDA KENTTE HAVAALANLARINI KAPATARAK SİVİL UÇUŞLARI DURDURDU

    Pakistan ile Hindistan karşılıklı olarak savaş uçaklarının düşürülmesinin ardından çok sayıda kentte havaalanlarını kapatarak sivil uçuşları durdurdu.

    Hindistan, Keşmir kontrol hattının Pakistan tarafındaki Ceyş-i Muhammed örgütüne ait kampa hava saldırısı düzenlediğini bildirmişti.

    Pakistan Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tümgeneral Asıf Gafur ise Hint savaş uçaklarının Keşmir kontrol hattındaki Muzafferabad bölgesinden Pakistan hava sahasını ihlal ettiğini, sınırdan 5-6 kilometre içeri giren uçaklardan birinin Pakistan savaş uçaklarının müdahalesinin ardından Hint tarafına kaçarken aceleyle bomba bıraktığını açıklamıştı.

    Pakistan askeri Hindistan sınırını gözlüyor.
    © AP Photo / M.D. Mughal
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    ​Gafur, Hint uçağının bıraktığı bombanın sınır eyaleti Hayber-Pahtunhva'daki Balakot kenti civarında bir bölgeye düştüğünü ifade etmişti.

    Bombanın düştüğü arazinin ve bomba kalıntılarının fotoğraflarını paylaşan Gafur, herhangi bir maddi hasar veya can kaybı yaşanmadığını kaydetmişti.

    Hindistan'da 14 Şubat'ta paramilis konvoyunu hedef alan bombalı saldırıda 44 asker hayatını kaybetmiş, 20 asker de yaralanmıştı. Yeni Delhi yönetimi saldırıyla ilgili Pakistan'ı suçlamış, saldırıyı kınayan Pakistan ise suçlamayı reddetmişti.

    Etiketler:
    uçak, PTI, Hindistan Hava Kuvvetleri, Asıf Gafur, Cammu, Novşera, Keşmir, Yeni Delhi, Pakistan, Hindistan
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