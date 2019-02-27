Çocuklara cinsel tacizden suçlu bulunan Avustralya Kardinali gözaltında

Avustralya Melbourne'da görev yaptığı dönemde ‘iki erkek çocuğa cinsel tacizde bulunmaktan suçlu bulunan’ Avustralya Kardinali George Pell karar duruşmasına kadar gözaltına alındı.

Jürinin, ‘1996-2001 yılları arasında başpiskopos olarak görev yaptığı dönemde iki erkek çocuğa cinsel tacizde bulunmaktan' suçlu bulduğu 77 yaşındaki Pell, Melbourne Bölge Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

Hakkındaki suçlamalardan yargılanmasına karar verilmesinden bu yana kefaletle serbest kalan ve tutuksuz yargılanan Pell'in mahkemede kefaletinin iptal edilmesinin ardından, 13 Mart 2019'daki karar duruşmasına kadar gözaltına alınmasına hükmedildi.

Avustralya yasalarına göre, çocuklara yönelik cinsel tacizden suçlu bulunanlar 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılıyor.

JÜRİ, KARDİNALİ SUÇLU BULMUŞTU

© REUTERS / Mark Dadswell Cinsel tacizle suçlanan Vatikan'ın en üst düzey isimlerinden Pell hakim karşısında

Mahkeme jürisi, 12 Aralık 2018'de Vatikan'ın üç numaralı ismi Pell'in, Aralık 1996 ve Şubat 1997'de Melbourne Başpiskoposu olarak görev yaptığı St. Patrik Katedrali'nde, o dönemde 13 yaşında olan iki erkek çocuğa tacizde bulunduğuna karar vermişti.

Ancak bu karar Pell hakkında devam eden cinsel taciz davaları yüzünden açıklanmamıştı. Söz konusu davaların dün düşmesinin ardından, 8 erkek ve 4 kadından oluşan jüri, Pell'in 5 tacizden suçlu olduğuna kanaat getirdikleri kararı dün açıklamıştı.