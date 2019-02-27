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16:53 27 Şubat 2019
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    DNA, genetik, deney, gen mühendisliği

    Çin'de genetik araştırmalar için yeni kurallar yayınlandı: İhlallere sert yaptırımlar uygulanacak

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    Asya & Pasifik
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    Çin'de geçen aylarda genetiği değiştirilmiş bebeklerin doğumunun ilan edilmesinin ardından yaşanan tartışmalar üzerine, ülkedeki bilim insanlarına yönelik para cezaları ve yasaklar dahil olmak üzere biyoteknoloji araştırmaları alanında yeni kurallar yayınlandı.

    Bebek
    © Flickr/ Katie Tegtmeyer
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    Çin'de geçen aylarda bilim insanı He Jiankui'nin dünyanın genetiği değiştirilmiş ilk bebeklerin doğumunu açıklaması, hem ülke içinde, hem de dünya çapında etik tartışmalara yol açmıştı.

    He, CRISPR denilen bir teknikle, bebeklerin belirli genlerini silerek onların HIV virüsünden kurtulmalarını sağladığını ilan etmişti. Ancak bilim insanının bu açıklaması, Çin makamları tarafından da tepkiyle karşılanmıştı.

    Salı günü açıklanan yeni kurallarda göre ise, genetik materyallerin çıkarılması, gen düzenleme, gen transferi ve kök hücre araştırmalarında kullanılan teknolojinin kullanımının 'yüksek riskli' olarak sınıflandırıldığı öğrenildi.

    Söz konusu uygulamaların denetlenmesi ve hayata geçirilmesinden ise doğrudna Çin Devlet Konseyi sorumlu olacak.

    Uygun yetkilendirme olmadan araştırma yapan kişi veya kurumlar ise 50 bin ile 100 bin Yuan arasında cezalandırılacak. Ayrıca, devletin söz konusu faaliyetleri durdurma veya el koyma yetkisinin olacağı da açıklandı.

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    Öte yandan, izinsiz araştırmalardan yasadışı bir şekilde gelir elde ettiği tespit edilen araştırmacılar ise, kazandıklaı gelirin 10 ila 20 katı para cezasına çarptırılacak ve araştırmacıların ihlallerinin seviyesine bağlı olarak, 6 ay ile 1 yıl arasında çalışma cezası da verilebilecek.

    Çinli bilim insanı He Jiankui
    © AFP 2018 / Anthony Wallace
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    Buna ek olarak, kurallarda, "İhlaller ciddi ise, araştırmacıların tıbbi uygulama lisansları iptal edilecek ve ömür boyu klinik araştırmalara giremeyecektir" ifadelerine yer verildi.

    Tartışmalara konu olan araştırmayı yapan Çinli bilim insanı He Jiankui hakkında polis tarafındna yürütülen soruşturmanın devam ettiği ve çalışmalarına ara verildiği öğrenildi.

    He'nin, araştırması için 8 çift üzerinde çalıştığı, bu çalışma sonucunda ikinci bir kadının daha hamile kaldığını ancak doğurup doğurmadığının ise bilinmediği öğrenildi.

    İnsan genetiğinin değiştirilmesine yönelik çalışmalar birçok ülkede yasaklı durumda olsa da, Çin'in doğrudan bu konuya müdahale eden herhangi bir yasası bulunmuyordu.

    Daha önce, 2003 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan düzenleme metninde söz konusu işlem yasaklanmış, ancak yasağın ihlal edilmesi durumunda uygulanacak cezai yaptırıma ilişkin herhangi bir bilgiye yer verilmemişti.

    Etiketler:
    ceza, araştırma, genetik, Crispr-Cas9, Çin Sağlık Bakanlığı, Çin Devlet Konseyi, He Jiankui, Çin
    Topluluk kurallarıTartışma
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