İran'dan Pakistan ve Hindistan'a sağduyu çağrısı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile yaptığı telefon görüşmesinde sağduyu çağrısında bulundu.

© REUTERS / Mukesh Gupta Hindistan-Pakistan: Savaşın bölgedeki hiçbir ülkeye faydası yok

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pakistanlı mevkidaşıyla görüşen Zarif, Hindistan ile Pakistan arasındaki gerginlikten duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Zarif, İran'ın Pakistan ile Hindistan arasındaki ihtilafların barışçıl yollarla çözülmesi için yardımcı olmaya hazır olduğunu aktardı ve tarafları sağduyulu bir şekilde müzakereye davet etti.

Dışişleri Bakanı Zarif'in Hindistanlı mevkidaşı Sushma Swaraj ile de bir görüşme gerçekleştireceği belirtildi.