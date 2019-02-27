İran'dan Pakistan ve Hindistan'a sağduyu çağrısı

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pakistanlı mevkidaşıyla görüşen Zarif, Hindistan ile Pakistan arasındaki gerginlikten duyduğu üzüntüyü dile getirdi.
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Zarif, İran'ın Pakistan ile Hindistan arasındaki ihtilafların barışçıl yollarla çözülmesi için yardımcı olmaya hazır olduğunu aktardı ve tarafları sağduyulu bir şekilde müzakereye davet etti.
Dışişleri Bakanı Zarif'in Hindistanlı mevkidaşı Sushma Swaraj ile de bir görüşme gerçekleştireceği belirtildi.
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