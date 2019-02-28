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02:06 28 Şubat 2019
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    Pakistan bayrakları

    Pakistan ordusu: Savaş siyasetin bittiği yerde başlar, amacımız savaşacak pozisyona düşmemek

    © REUTERS / Mohsin Raza
    Asya & Pasifik
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    Pakistan Ordu Sözcüsü Tümgeneral Asıf Gafur, Hindistan'la yükselen gerilim karşısında sürekli olarak diyalog yolunu aradıklarını belirterek, "Savaş, siyasetin bittiği yerde başlar. Pakistan'ın amacı savaşacak pozisyona düşmemektir" dedi.

    Pakistan sınırındaki Hint askerleri
    © REUTERS / Mukesh Gupta
    Hindistan-Pakistan: Savaşın bölgedeki hiçbir ülkeye faydası yok
    Gafur, Pakistan'daki yabancı medya temsilcileriyle yaptığı toplantıda, iki gündür ülkesi ile Hindistan arasında yaşanan olaylara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    Pakistan'ın Pulwama saldırısının yaşandığı 14 Şubat'tan bu yana diyalog çağrısında bulunduğunu hatırlatan Gafur, sadece Başbakan İmran Han'ın 3 kere Hindistan'a terörü konuşmak ve Keşmir sorununu çözmek için çağrıda bulunduğunu söyledi. Hindistan'ın henüz çağrılara olumlu yanıt vermediğini anlatan Gafur, "Savaş, siyasetin bittiği yerde başlar. Pakistan'ın amacı savaşacak pozisyona düşmemektir. Dünya Pakistan'ın attığı her adımın barış ve diyalog için olduğunu görecek" diye konuştu.

    'EGEMENLİĞİMİZİ İHLAL ETTİLER'

    Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait bir savaş uçağı
    © REUTERS / Pawan Kumar
    Hindistan savaş uçaklarından 50 yıl sonra ilk kez Pakistan'a hava operasyonu
    Hindistan'ın dün yaptığı hava sahası ihlaliyle bugün Pakistan tarafından yapılan hava operasyonu ve iki Hint uçağının vurulmasına ilişkin detayları paylaşan Gafur, şunları kaydetti: "Pulwama saldırısının yaşandığı günden bu yana havada gözcü kuvvetlerimiz vardı. Bu kuvvetler Hindistan yönünden uçakların Lahor ve Sialkot yönüne hareketini gözlemleyince harekete geçti. Bu sırada ikinci ekibimiz havalandı ve engelleme yaptı. İkinci ekibimiz engelleme yaparken üçüncü ekip havalandı. Hint uçaklarının bu noktada hedefe kitlenemediğini değerlendiriyorum. Üçüncü ekibin gelişiyle havada U çizen Hint uçakları 4 mühimmat bıraktı. Bu mühimmatlar serbest düşüş yaparak boş araziye düştü. Egemenliğimizi ihlal ettiler ve cevap vermemiz gerekirdi."

    'PAKİSTAN HAVA SAHASINDAN ÇIKMADAN ATIŞLARIMIZI YAPTIK'

    Bu ihlale Pakistan uçaklarının bir gün sonra cevap verdiğini hatırlatan Gafur, "Ülkemizin morali ve ordumuzun imajı için sorumluluk içinde olacak şekilde cevap verdik. Önce hedefleri seçtik, ardından çevresindeki etki alanında yaşam, yerleşim ya da askeri bir hedef var mı diye kontrol ettikten sonra gündüz saatlerinde, Pakistan hava sahasından çıkmadan atışlarımızı yaptık" şeklinde konuştu.

    'HİNDİSTAN TALEP EDERSE HİNT PİLOTU SERBEST BIRAKABİLİRİZ'

    Vurulan Hint uçaklarının ise bu atışlardan 1 saat sonra Hindistan'dan kalkan uçaklar olduğunu belirten Gafur, "10 kilometre sınırımızdan içeri girdiler, biz de vurduk" ifadelerini kullandı. Gafur, Hindistan'ın talep etmesi halinde yakalanan Hint pilotu serbest bırakabileceklerini vurgulayarak, "Önce sormaları gerek, sonra düşünürüz. Ülkemize masum insanları öldürmeye gelmiş olsa bile ailesiyle görüşmesini de teklif ederiz." dedi.

    'HİNDİSTAN İDDİALARINI KANITLASIN'

    Hindistan-Pakistan gerilimi
    © REUTERS / Mohsin Raza
    Pakistan Başbakanı Han: Hindistan'ı sorunları diyalog yoluyla çözmeye davet ediyorum
    Hindistan'ın, uçaklarının düşmesinin ardından Pakistan uçağını vurduğu yönündeki iddiasını hatırlatan Gafur, "Pakistan F16'sını vurduk dediler. Nerede bu uçak? Varsa göstersinler ve ispatlasınlar." diye konuştu. Hindistan'ın 350 militan öldürdüğü iddialarına da değinen Gafur, "İslamiyet'e göre bir kişi öldüğü zaman gömülür ve namazı kılınır. Böyle bir mezar ya da ceset yokken 350 kişi öldürdüklerini söylüyorlar. Nerede bu 350 ceset? Değil 350 kişi, bir damla kan bile yok." değerlendirmesinde bulundu.

    Bu iddiaların Batı medyası tarafından Hindistan makamlarına sorulmadığını savunan Gafur, "Kimse Hindistan'ın 350 insan öldürdüğüyle ilgili haber yapmıyor, soru sormuyor. Pakistan 350 insan öldürmüş olsaydı binlerce haber yapılırdı. Herkes bize 'Helikopterle bölgeye gidilecek mi?' diye sormadan beklemez giderdi." dedi.

    'BİZE BATININ GÖZLÜĞÜYLE DEĞİL, TÜRKİYE'NİN, İRAN'IN, ÇİN'İN GÖZLÜĞÜYLE BAKIN'

    Mevlüt Çavuşoğlu
    © AA / Fatih Aktaş
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    Batı medyasının Hindistan-Pakistan geriliminde iki yüzlü davrandığını ve Pakistan hakkında kötü bir imaj oluşturmaya çalıştığını iddia eden Gafur, "Pakistan'a Batı gözlüğüyle bakarsanız bizi kötü imajı olan bir ülke olarak görürsünüz. Bize Türkiye'nin, İran'ın, Çin'in, Sri Lanka'nın gözlüğüyle bakın. 11 Eylül'ü yapanlar arasında bir tane Pakistanlı yoktu. Batı'nın bir o insanların ülkelerine, bir de Pakistan'a ne yaptığını görün." ifadelerini kullandı.

    Gafur, Pakistan'ın batı tarafından yürütülen terör karşıtı savaşa katıldığını da Afganistan örneğiyle hatırlattı.

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    Etiketler:
    Keşmir sorunu, Hindistan Ordusu, Pakistan ordusu, Asıf Gafur, Keşmir, Hindistan, Pakistan
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