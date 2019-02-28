Hindistan Başbakanı Modi'den Pakistan'a suçlama

© AP Photo / Mukhtar Khan Hindistan ve Pakistan arasında gerilim sabaha kadar sürdü

Hindistan Halk Partisi (BJP) mensuplarına video konferans yoluyla hitap eden Hindistan Başbakanı Modi, Pakistan-Hindistan arasındaki gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Pakistan'ı ülkesini istikrarsızlaştırmaya çalışmakla suçlayan Modi, "Düşman, terör saldırılarıyla bizi istikrarsızlaştırmaya çalışıyor. Bizim ilerleyişimizi durdurmak istiyorlar. Onların planlarının karşısında kaya gibi sağlam duracağız" diye konuştu.

‘HİNDİSTAN, BİRLİK İÇİNDE YAŞAYACAK VE SAVAŞACAKTIR'

Muhalefetin hükümete ‘Pakistan'ın saldırılarına yetersiz karşılık verdiği' yönündeki eleştirilerine de değinen Modi, Hindistan ordusunun saldırılara karşı görevini yerine getirdiğini savunarak "Düşmanlarımıza bizi suçlama imkanı sağlamamalıyız. Hindistan, birlik içinde yaşayacak ve savaşacaktır" dedi.