Rus Dışişleri: Hindistan'la Pakistan arasında arabuluculuğa hazırız

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Keşmir nedeniyle aralarındaki askeri gerilimin ciddi biçimde arttığı Hindistan ve Pakistan'a, masaya oturmaları için alan yaratmaya hazır olduklarını söyledi.

© AFP 2018 / NARINDER NANU Pakistan-Hindistan gerilimi: Türkiye arabuluculuk üstlenmeye hazır

Lavrov, Hindistan ve Pakistan'ın görüşme masasına oturması için Rusya'nın alan yaratıp arabuluculuk görevi üstlenmesinin mümkün olup olmadığı sorusuna, "İstedikleri buysa, o zaman elbette (görüşme için gerekli olan alanı yaratmaya hazırız)" dedi.

Keşmir nedeniyle Hindistan ve Pakistan arasında senelerdir süren gerilim, tarafların uçaklarının birbirlerinin hava sahasına girmesi ve hava çatışması yaşaması nedeniyle ciddi biçimde tırmanmış durumda. Ülkelerin birer nükleer güç olması, bu gerilim nedeniyle endişelerin artmasına sebep oluyor.