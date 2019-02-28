Kırgızistan’da ak kalpağa hakaret edenler cezaya çarptırılabilir

Kırgız milletvekilller dün gerçekleştirilen ilk oturumda Kırgız halkının kültür ve tarihsel mirasının önemli bir unsuru olan ak kalpağa ulusal kültürel sembol statüsü verilmesine yönelik yasa tasarısını kabul etti.

"Асмандан жарык көрсөң жылдыз деп бил, ак калпак кийгендерди кыргыз деп бил"-, кыргыздын мына ушундай улуу сөзү бар. Акыркы жылдары ак калпак күнү элибиздин жашоо- турмушунда эң маанилүү күндөрдүн бири болуп калды.



Бүгүн Кыргызстанда Ак калпак күнү белгиленип жатат pic.twitter.com/2D83BVF9dE — ТРТ АВАЗ КЫРГЫЗЧА (@trtavazkirgizca) March 5, 2018

​Kırgızistan Parlamentosu'nun basın servisinden Rus basınına konuşan kaynak, tasarı çerçevesinde kalpağın korunmasına yönelik hukuki, idari, teknik ve başka tedbirler alınmasının öngörüldüğünü ifade etti.

Кожобек Рыспаев предложил запретить дарить ак калпак иностранцам — https://t.co/BYpo6cdqWz — Новости Кыргызстана https://t.co/mz7b0DckXE — Vesti.kg (@VestiKG) February 27, 2019

​"Tasarı gereği, ak kalpağa yönelik amacı dışında kullanımlar Kırgız yasaları gereği cezai sorumluluk taşıyacak" diyen kaynak, vekillerin ‘kültürel sembole' yönelik hakarette bulunan kişilerin 15 dolar, tüzel kişilerin ise 75 dolara kadar cezaya çarptırılmasını teklif ettiğini kaydetti.