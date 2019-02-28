Hindistan askeri yetkililerinden Pakistan açıklaması

Yeni Delhi'de ordu yetkilileri tarafından düzenlenen basın toplantısında, General Surendra Singh Behal, savaşlarının "teröre" karşı olduğunu belirterek, Pakistan'daki "terör örgütü hedeflerini" yok etmeye hazır olduklarını söyledi.

Hindistan Hava Kuvvetleri Sözcüsü Tümgeneral RGK Kapoor, Hint askeri tesislerini bombalamak amacıyla F-16'ların kullanıldığına dair kanıtları olduğunu ileri sürerek, bölgede Pakistan jetlerine ait füze parçaları bulduklarını söyledi.

RGK Kapoor, Hindistan hava sahasına giren Pakistan'a ait savaş uçağını düşürdüklerini yineledi.