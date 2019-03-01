Pakistan doğruladı: Hindistan'la krizi tetikleyen örgütün lideri ülkede

'KANIT OLURSA TUTUKLARIZ'
Kureyşi, Azhar'ın neden tutuklanmadığı sorusu karşısında ise ‘terör saldırısıyla ilgisi olduğuna dair sağlam kanıt' yokluğunu gerekçe gösterdi.
DOSYA İLETİLDİ
Hindistan, 14 Şubat tarihli Cammu Keşmir saldırısına dair detayları içeren, Ceyş-i Muhammed'in Pakistan'daki kamplarını ve bağlantılarını detaylandıran dosyayı hükümet yetkililerine iletti. Ancak Pakistanlı Bakan, Hindistan'ın önce kendilerine hava saldırısı düzenlediğini sonra dosyayı gönderdiklerini savunuyor.
SAVAŞIN EŞİĞİNE GELİNDİ
Hindistan ikinci bir saldırı istihbaratı olduğu gerekçesiyle Keşmir kontrol hattının Pakistan tarafındaki Ceyş-i Muhammed örgütüne ait kampa hava saldırısı düzenlemişti. Hindistan, 50 yılın ardından ilk kez Pakistan topraklarına böyle bir saldırı düzenlemişti.
Daha sonra iki ülke karşılıklı olarak birbirlerinin uçaklarını düşürmesiyle gerilim had safhaya varmıştı.
HİNDİSTAN'DAN DİKKAT ÇEKEN KARARLAR
Başbakan Narendra Modi liderliğindeki kabine, bölgede dezavantajlı kişilere diğerleriyle fırsat eşitliği hakkı tanıdı. Hindistan Maliye Bakanı Arun Jaitley, kararın, Uluslararası Sınırın bitişiğinde, koruma altındaki bölgeler içinde ikamet eden kişilere Keşmir Kontrol Hattı'nda yaşayanlarla eşit eğitim ve iş fırsatları tanıyacağını açıkladı.
Kararın, devlet başkanı tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe gireceği belirtildi.
ÖZERKLİĞİN İHLALİ OLABİLİR
Ayrıca Hindistan İçişleri Bakanlığı, hükümet kararıyla sosyal, dini ve siyasi oluşum Cemaat-i İslami Keşmir'i, Hindistan'ın güvenliğine tehlike olarak adlandırarak yasakladı. Kararda, Cemaat-i İslami Keşmir'in 'ayrılıkçı hareketleri tırmandırma, saldırganlığa destek verme ve şiddeti kışkırtma ihtimali' nedeniyle 5 yıllığına yasaklandığı ifade ediliyor.
Kararlar, Cammu Keşmir'in özerkliğinin ihlali olarak değerlendirildi.
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