Pakistan doğruladı: Hindistan'la krizi tetikleyen örgütün lideri ülkede

Hindistan ile Pakistan arasındaki krizi tetikleyen Cammu Keşmir saldırısını üstlenen Ceyş-i Muhammed örgütünün kurucusu ve lideri Mesud Azhar'ın Pakistan'da olduğu doğrulandı. Gözler, Pakistan'ın "teröristleri ve terör gruplarını desteklemekle' suçlayan Hindistan'a çevrildi.

© REUTERS / ANUSHREE FADNAVIS Hindistan askeri yetkililerinden Pakistan açıklaması

Hindistan'ın 'terör listesinde' olan örgütün lideri Azhar'ın Pakistan'da olduğu en yetkili ağızdan doğrulandı. Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, CNN'e yaptığı açıklamada Azhar'ın Pakistan'da bulunduğunu ve durumunun 'evden ayrılamayacak kadar kötü' olduğunu söyledi.

'KANIT OLURSA TUTUKLARIZ'

Kureyşi, Azhar'ın neden tutuklanmadığı sorusu karşısında ise ‘terör saldırısıyla ilgisi olduğuna dair sağlam kanıt' yokluğunu gerekçe gösterdi.

Kureyşi, "Eğer Hindistan'ın elinde Pakistan mahkemelerinde kabul edilebilecek sağlam kanıt varsa bizimle paylaşın. Böylece insanları ve bağımsız Pakistan yargısını ikna edebiliriz. Hukuki süreci yerine getirmeliyiz" dedi.

DOSYA İLETİLDİ

Hindistan, 14 Şubat tarihli Cammu Keşmir saldırısına dair detayları içeren, Ceyş-i Muhammed'in Pakistan'daki kamplarını ve bağlantılarını detaylandıran dosyayı hükümet yetkililerine iletti. Ancak Pakistanlı Bakan, Hindistan'ın önce kendilerine hava saldırısı düzenlediğini sonra dosyayı gönderdiklerini savunuyor.

SAVAŞIN EŞİĞİNE GELİNDİ

© AP Photo / Mukhtar Khan Hindistan ve Pakistan arasında gerilim sabaha kadar sürdü

Hindistan'da 14 Şubat'ta paramilis konvoyunu hedef alan bombalı saldırıda 44 asker hayatını kaybetmiş, 20 asker de yaralanmıştı. Yeni Delhi yönetimi ‘terör örgütlerine yardım ettiği' gerekçesiyle Pakistan'ı suçlamış, Pakistan ise suçlamayı reddetmişti.

Hindistan ikinci bir saldırı istihbaratı olduğu gerekçesiyle Keşmir kontrol hattının Pakistan tarafındaki Ceyş-i Muhammed örgütüne ait kampa hava saldırısı düzenlemişti. Hindistan, 50 yılın ardından ilk kez Pakistan topraklarına böyle bir saldırı düzenlemişti.

Daha sonra iki ülke karşılıklı olarak birbirlerinin uçaklarını düşürmesiyle gerilim had safhaya varmıştı.

© REUTERS / Mohsin Raza Hindistan-Pakistan gerilimi

HİNDİSTAN'DAN DİKKAT ÇEKEN KARARLAR

© REUTERS / Anushree Fadnavis Keşmir saldırısı toplumsal şiddeti tırmandırdı

Öte yandan iki ülke arasında kriz devam ederken, Hindistan sosyal gerilimin de sürdüğü Cammu Keşmir konusunda dikkat çeken kararlar aldı.

Başbakan Narendra Modi liderliğindeki kabine, bölgede dezavantajlı kişilere diğerleriyle fırsat eşitliği hakkı tanıdı. Hindistan Maliye Bakanı Arun Jaitley, kararın, Uluslararası Sınırın bitişiğinde, koruma altındaki bölgeler içinde ikamet eden kişilere Keşmir Kontrol Hattı'nda yaşayanlarla eşit eğitim ve iş fırsatları tanıyacağını açıkladı.

Kararın, devlet başkanı tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe gireceği belirtildi.

ÖZERKLİĞİN İHLALİ OLABİLİR

Ayrıca Hindistan İçişleri Bakanlığı, hükümet kararıyla sosyal, dini ve siyasi oluşum Cemaat-i İslami Keşmir'i, Hindistan'ın güvenliğine tehlike olarak adlandırarak yasakladı. Kararda, Cemaat-i İslami Keşmir'in 'ayrılıkçı hareketleri tırmandırma, saldırganlığa destek verme ve şiddeti kışkırtma ihtimali' nedeniyle 5 yıllığına yasaklandığı ifade ediliyor.

Kararlar, Cammu Keşmir'in özerkliğinin ihlali olarak değerlendirildi.