Pakistan, esir pilotu Hindistan'a iade etti

Pakistan ile Hindistan arasındaki krizde tansiyon düşüyor. Pakistan, Çarşamba günü ihtilaflı Keşmir bölgesi yakınlarında düşürdüğü Hint savaş uçağının pilotu Abhinandan Varthaman'ı serbest bıraktı.



İki ülke arasındaki Wagah sınır kapısında gerçekleşen iade töreninde Varthaman evrak işlerinin tamamlanmasından sonra kendi ülkesinin yetkililerine teslim edildi. Varthaman'ın sivil kıyafetler içerisinde Hindistan'a teslim edilmesi ise dikkat çekti.

Pakistan'dan ayrılmadan önce ordu tarafından paylaşılan ve ciddi bir şekilde 'düzenlenip, biçilendirilmiş' görüntüde konuşan Varthaman, Pakistan'da hedef saptamaya çalışırken vurulduğunu ve kendisini uçaktan fırlattığını belirterek, "İndiğim yerde birçok insan vardı ve kendimi kurtaracak tek kişi bendim. Silahımı düşürdüm ve kaçmaya başladım. İki Pakistanlı asker beni insanların elinden kurtardı" diye konuştu.

Askerler tarafından götürüldüğü yerde kendisine ilk yardım yapıldığını söyleyen pilot, ardından hastaneye götürüldüğünü anlattı.

Pakistan ordusunun kendisine iyi davrandığını da ifade eden Varthaman, "Hint medyası gerçeği çarpıtıyor. En ufak şeyi bile çok büyük bir şeymiş gibi sunarak insanları yanlış yönlendiriyor" dedi.

'I see peace in it. I have spent time with the Pakistani army. I am impressed' — #AbhinandanVarthaman



DETAILS: https://t.co/Im1ogyjn5apic.twitter.com/wssw4WfwDm — RT (@RT_com) 1 Mart 2019

Hindistan, 26 Şubat'ta Keşmir Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafında bulunan terör örgütü kamplarına hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu. Pakistan tarafı ise sınır ihlalini kınayarak ikinci bir ihlal olduğunda karşılık vereceklerini açıkladı. Çarşamba günü yine Hindistan sınırı ihlal etmiş, Pakistan da 2 Hint uçağını düşürmüş Hint pilot Abhinandan Varthaman'ı esir almıştı. Pakistan Başbakanı Imran Khan'da "iyi niyet göstergesi" olarak pilotu serbest bırakacaklarını açıklamıştı.