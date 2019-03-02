Hindistan ve Pakistan birbirini Keşmir'de sivilleri öldürmekle suçladı

Hint polisinin verdiği bilgiye göre, Pakistan ordusunun geçtiğimiz gece Keşmir bölgesindeki Punç köyüne attığı mermilerden biri bir eve isabet etti. Ev tamamen yerle bir olurken evde bulunan bir kadın ile iki çocuğunun hayatını kaybettiği belirtildi.
© AFP 2018 / Tauseef MUSTAFA
Pakistanlı yetkililer ise Hindistan tarafından rastgele açılan ateş sonucu 1 çocuğun hayatını kaybettiği, birkaç kişinin de yaralandığını duyurdu. Ayrıca birkaç evin yıkıldığı bilgisi de verildi.
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