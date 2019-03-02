Hindistan ve Pakistan birbirini Keşmir'de sivilleri öldürmekle suçladı

Hindistan ve Pakistan karşılıklı olarak Keşmir bölgesindeki sınır hattında ateş açmakla suçladı. New Delhi 3 sivilin, İslamabad ise 1 sivilin öldüğünü açıkladılar.

© AFP 2018 / Tauseef MUSTAFA Cammu Keşmir'de gerilim tırmanıyor: Karşılıklı savaş uçakları düşürüldü

Hint polisinin verdiği bilgiye göre, Pakistan ordusunun geçtiğimiz gece Keşmir bölgesindeki Punç köyüne attığı mermilerden biri bir eve isabet etti. Ev tamamen yerle bir olurken evde bulunan bir kadın ile iki çocuğunun hayatını kaybettiği belirtildi.

Pakistanlı yetkililer ise Hindistan tarafından rastgele açılan ateş sonucu 1 çocuğun hayatını kaybettiği, birkaç kişinin de yaralandığını duyurdu. Ayrıca birkaç evin yıkıldığı bilgisi de verildi.