Çin’de antik bir mezarda ‘ölümsüzlük iksiri’ bulundu

Arkeologların Orta Çin’de eski bir mezarda içi sıvı dolu bronz bir sürahi buldukları, kabın içindeki sıvının M.Ö. 202 ile M.S. 8 yılı arasında hüküm süren Batı Han hanedanı döneminde ‘ölümsüzlük iksiri’ olarak görüldüğü bildirildi.

Şinhua Haber Ajansı, arkeologların Orta Çin’in doğusunda yer alan Henan eyaletinde antik bir mezarda bronz sürahinin içinde bulduğu sıvının, M.Ö. 202 ile M.S. 8 yılı arasında hüküm süren Batı Han hanedanı döneminde ‘ölümsüzlük iksiri’ olarak görüldüğünü aktardı.

Habere göre içinde 3.5 litre sıvı olan sürahi, Luoyang kentinde bulunan soylu bir ailenin mezarından çıkarıldı. Sıvının ‘alkol aromalı’ olduğu için arkeologlar, ellerinde o zamana ait bir içki türünün olduğunu düşündü. Laboratuvar incelemesiyse sıvının potasyum nitrat ve alunit (şap) içerdiğini ortaya koydu. Uzmanlar, eski Taocu metinlerde bu maddelerden ‘yaşam iksirinin’ ögeleri olarak bahsedildiğini belirtti.

Araştırmacıların 210 metrekarelik mezar alanında ayrıca yeşim ve bakırdan yapılmış nesnelere rastladığı da ifade edildi.

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