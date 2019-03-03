Çin’de antik bir mezarda ‘ölümsüzlük iksiri’ bulundu

Habere göre içinde 3.5 litre sıvı olan sürahi, Luoyang kentinde bulunan soylu bir ailenin mezarından çıkarıldı. Sıvının ‘alkol aromalı’ olduğu için arkeologlar, ellerinde o zamana ait bir içki türünün olduğunu düşündü. Laboratuvar incelemesiyse sıvının potasyum nitrat ve alunit (şap) içerdiğini ortaya koydu. Uzmanlar, eski Taocu metinlerde bu maddelerden ‘yaşam iksirinin’ ögeleri olarak bahsedildiğini belirtti.
Araştırmacıların 210 metrekarelik mezar alanında ayrıca yeşim ve bakırdan yapılmış nesnelere rastladığı da ifade edildi.
"Elixir of immortality" found in central China's ancient tomb https://t.co/h91PhQnpFy pic.twitter.com/gGEp0gyVcR— CGTN (@CGTNOfficial) March 2, 2019
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