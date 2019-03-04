ABD de krize dahil oldu: Hindistan uçağını düşüren Pakistan F-16'ları mı kullandı?

ABD, Hint uçağını düşüren Pakistan'ın, bu operasyonda ABD yapımı F-16'ları kullanıp kullanmadığını araştırdıklarını duyurdu. Uçağın kullanılması, ABD anlaşmalarını ihlal ediyor. Ancak Pakistan bu iddiayı reddediyor.

Hindistan ile Pakistan arasında krizi tırmandıran Hint savaş uçağının düşürülmesi olayına ABD de dahil oldu.

© REUTERS / AKHTAR SOOMRO Pakistan, esir pilotu Hindistan'a iade etti

Washington yönetimi, Pakistan'ın bu operasyonda ABD yapımı F-16'ları kullanıp kullanmadığını araştırdıklarını açıkladı. Saldırıda F-16 jetlerini kullanması ABD anlaşmalarının ihlali anlamına geliyor. Askeri anlaşma gereği ABD, Pakistan'ın bu uçakları kullanımını sınırlıyor.

ELÇİLİK: CİDDİYE ALIYORUZ

ABD'nin İslamabad Elçiliği'nden yapılan açıklamada, "(Konuyla ilgili) Raporlardan haberdarız ve daha fazla bilgi almaya çalışıyoruz. Savunma malzemelerinin suiistimaline dair yapılan her türlü iddiayı oldukça ciddiye alıyoruz" denildi.

Cammu Keşmir saldırısının ardından iki ülke arasında askeri gerginlik de tırmanmış, Pakistan, geçen hafta hava sahalarına giren iki Hint savaş uçağının vurulduğunu ve birinin düştüğü açıklamıştı. Hint ordusu da bir Pakistan savaş uçağını düşürdüğünü duyurmuştu.

REDDETİ AMA DETAY VERMEDİ

© AFP 2018 / Tauseef MUSTAFA Cammu Keşmir'de gerilim tırmanıyor: Karşılıklı savaş uçakları düşürüldü

Pakistan ordusundan sözcü, operasyonda F-16 jetlerinin kullanıldığına dair Hindistan tarafından yöneltilen iddiaları reddetmişti. Ancak hangi uçağın kullanıldığına dair bir detay vermemişti. Pakistan ordusu aynı zamanda Çin tarafından tasarlana JF-17 savaş uçaklarını da kullanıyor.

Pakistan, düşürülen uçaklardan birinde rehin alınan pilotu cuma günü ‘barış jesti' olarak Hindistan'a iade etmişti.