Havaalanında bantlanmış halde 1500'den fazla kaplumbağa ele geçirildi

BBC'nin haberine göre, Ninoy Aquino Uluslararası Havaalanı'nda dört çantada bulunan bin 529 kaplumbağa arasında nesilleri tükenmek üzere olan Afrika mahmuhzlu kaplumbağası, kırmızı ayaklı kaplumbağa ve Sulcata kaplumbağası da yer alıyor.

Afrika mahmuzlu kaplumbağasının, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğinin nesli tükenme tehdidi altında bulunan türler listesinde bulunduğuna işaret edilirken, hayvanların, Vahşi Yaşam Ticareti İzleme Birimine teslim edildiği belirtildi.

More than 1,500 live exotic turtles have been found wrapped in duct tape and packed into suitcases at an airport in the Philippines https://t.co/psdVhU2G2f pic.twitter.com/hmwujUnrSp — CNN International (@cnni) March 4, 2019

​Filipinler Havayolları uçağıyla Hong Kong'dan gelen Filipinli bir yolcunun bıraktığı çantalardaki kaplumbağaların, yaklaşık 87 bin dolara satılmış olabileceği ifade edildi.

Polis, yolcunun vahşi yaşam türlerinin ticaretine ağır cezaları öğrendikten sonra çantaları bırakıp gittiğini tahmin ediyor.