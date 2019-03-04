Hindistan Hava Kuvvetleri Komutanı: Madem bombaları cangıla atmışız, Pakistan niye misillemede bulundu?

Son Hindistan-Pakistan gerginliğiyle ilgili Hindistan Hava Kuvvetleri'nin Pakistan'daki terör kamplarını vurmayı beceremediği, hassas güdümlü bombaların çam ormanına düşmesi sonucu ağaçlardan başka zarar gören olmadığı iddialarına, ilgili komutan yanıt verdi.

Pakistanlı yetkililer tarafından dile getirilen ve Batı medyasında çıkan Hindistan'ın Ceyş-i Muhammed örgütünün kamplarını vurmayı aslında beceremediği iddialarının ayyuka çıkması üzerine Hindistan Hava Kuvvetleri Komutanı B.S. Dhanoa bir basın toplantısı düzenledi.

26 Şubat'ta Pakistan'ın Balakot bölgesine düzenledikleri hava saldırılarının fiyasko olup olmadığına dair soru yağmuruna tutulan Komutan Dhanoa, attıkları bombaların hedefi kesin ve net şekilde vurduğunu savundu.

Ölü sayısı açıklamanın kendi görevleri değil Hindistan'ın siyasi liderliğine kalmış bir iş olduğunu söyleyen Dhanoa, şöyle konuştu:

"Dışişleri Bakanı'nın açıklamasında hedef net şekilde ilan edilmiştir. Biz bir hedefi vurmayı planlarsak o hedefi vururuz. Vurmadıysak Pakistan Başbakanı buna niye karşılık versin? Bombaları cangıla attıysak o niye karşılık veriyor?"

Hava mareşali "Biz can kayıplarını saymıyoruz, biz vurduğumuz ya da vuramadığımız hedefleri sayarız" diye ekledi.

#WATCH Air Chief Marshal BS Dhanoa says, "The Mig-21 Bison is a capable aircraft, it has been upgraded, it has better radar, air-to air missiles and better weapons system." pic.twitter.com/6D3yzBEQrY — ANI (@ANI) 4 Mart 2019

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