'Pakistan, Hindistan'la kriz yaratan örgütün liderini hastaneden çıkardı'

Times of India gazetesine konuşan istihbarat kaynakları, Azhar'ın Rawalpindi'de ordu kontrolündeki hastaneden çıkarıldığını ve Bahawalpur bölgesinde Ceyş-i Muhammed'e ait bir kampa götürüldüğünü iddia etti.
Azhar'ın askeri hastanede böbreklerine bağlı bir rahatsızlık nedeniyle ‘birkaç aydır' tedavi gördüğü konuşuluyordu.
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Örgütten yapılan açıklamada, Mesud Azhar'ın yaşadığı ve iyi olduğu belirtildi. Açıklamada, "Önce (esir alınan) Hint pilotu serbest bıraktılar sonra bizim üstümüze gelmeye karar verdiler. Düşmanlarına karşı yumuşak davranıyorlar ama kendi insanlarına karşı sertler" denildi.
Hindistan'ın hava operasyonu sırasında eğitim kamplarının vurulduğunu doğrulayan örgüt, herhangi bir can kaybı olduğuna dair haberleri ise reddetti. Örgüt, "İsrail'in güdümlü roketleriyle Hindistan'ın savaş uçakları bize saldırdı ancak Allah'ın melekleri onları yolundan çıkardı ve bizi korudu" ifadelerini kullandı.
BAKAN DOĞRULAMIŞTI
Hindistan'ın 'terör listesinde' olan örgütün lideri Azhar'ın Pakistan'da olduğunu daha önce doğrulayan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, durumunun 'evden ayrılamayacak kadar kötü' olduğunu söylemişti.
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