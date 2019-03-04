'Pakistan, Hindistan'la kriz yaratan örgütün liderini hastaneden çıkardı'

Hindistan ile Pakistan arasındaki krizi tetikleyen Cammu Keşmir saldırısını üstlenen Ceyş-i Muhammed örgütünün kurucusu ve lideri Mesud Azhar'ın öldüğü iddiaları konuşulurken, liderin Pakistan ordusuna ait bir hastaneden çıktığı öne sürüldü.

Times of India gazetesine konuşan istihbarat kaynakları, Azhar'ın Rawalpindi'de ordu kontrolündeki hastaneden çıkarıldığını ve Bahawalpur bölgesinde Ceyş-i Muhammed'e ait bir kampa götürüldüğünü iddia etti.

Azhar'ın askeri hastanede böbreklerine bağlı bir rahatsızlık nedeniyle ‘birkaç aydır' tedavi gördüğü konuşuluyordu.

HÜKÜMETİ SUÇLADILAR: BASKIYA BOYUN EĞİYORSUNUZ

© AFP 2018 / Indranil Mukherjee Pakistan doğruladı: Hindistan'la krizi tetikleyen örgütün lideri ülkede

Azhar'ın yerinin değiştirildiği iddiasından çok kısa bir süre sonra Ceyş-i Muhammed'den de bir açıklama geldi. Örgüt, Pakistan Başbakanı İmran Han'ı Hindistan'dan ve uluslararası kamuoyundan gelen baskıya boyun eğmekle suçladı.

Örgütten yapılan açıklamada, Mesud Azhar'ın yaşadığı ve iyi olduğu belirtildi. Açıklamada, "Önce (esir alınan) Hint pilotu serbest bıraktılar sonra bizim üstümüze gelmeye karar verdiler. Düşmanlarına karşı yumuşak davranıyorlar ama kendi insanlarına karşı sertler" denildi.

Hindistan'ın hava operasyonu sırasında eğitim kamplarının vurulduğunu doğrulayan örgüt, herhangi bir can kaybı olduğuna dair haberleri ise reddetti. Örgüt, "İsrail'in güdümlü roketleriyle Hindistan'ın savaş uçakları bize saldırdı ancak Allah'ın melekleri onları yolundan çıkardı ve bizi korudu" ifadelerini kullandı.

BAKAN DOĞRULAMIŞTI

© REUTERS / Danish Ismail Hindistan ve Pakistan birbirini Keşmir'de sivilleri öldürmekle suçladı

Azhar'ın Hindistan Hava Kuvvetleri tarafından 26 Şubat'ta Pakistan'ın Balakot bölgesine düzenlenen operasyonda yaşamını yitirdiği öne sürülmüştü. Ancak örgüt bu iddiayı yalanlamıştı.

Hindistan'ın 'terör listesinde' olan örgütün lideri Azhar'ın Pakistan'da olduğunu daha önce doğrulayan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, durumunun 'evden ayrılamayacak kadar kötü' olduğunu söylemişti.