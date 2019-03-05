Pakistan-Hindistan krizi yeni moda akımı yarattı: Kahraman pilot bıyığı

@reublic @majorgauravarya Just heard you saying handlebar moustaches will be back. Here is my tribute to Wing Commander #Abhinandan and #IAF pic.twitter.com/ISioYFy1wB— ŤíñŤíñ (@nbcrazy) 1 Mart 2019
SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIYORLAR
Ülkeye dönüşü kitlesel kutlamalara çevrilen ve kahraman olarak karşılanan Filo Komutanı Varthaman'ı onurlandırmak isteyen fanları, pilotun görünümünü taklit etmeye başladı.
Pek çok Hint erkeği artık ‘Abhinandan' adıyla anılan bıyıklara kavuşmak için berberlerin yolunu tuttu. Erkekler yeni görünümlerini sosyal medyadan da paylaşıyor.
İhtilaflı Keşmir bölgesi yakınlarında uçağı düşürülen Abhinandan Varthaman geçen Cuma Pakistan'ın ‘iyi niyet göstergesi' olarak serbest bırakılmıştı.
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