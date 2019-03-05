Pakistan-Hindistan krizi yeni moda akımı yarattı: Kahraman pilot bıyığı

Pakistan tarafından düşürülen Hint savaş uçağının pilotu Abhinandan Varthaman'ı 'kahraman' olarak gören pek çok Hint erkeği, pilotun bıyıklarını taklit etmek için berberlerin yolunu tutuyor.

© REUTERS / AKHTAR SOOMRO Pakistan, esir pilotu Hindistan'a iade etti

@reublic @majorgauravarya Just heard you saying handlebar moustaches will be back. Here is my tribute to Wing Commander #Abhinandan and #IAF pic.twitter.com/ISioYFy1wB — ŤíñŤíñ (@nbcrazy) 1 Mart 2019

Pakistan ile Hindistan arasındaki kriz hem siyasi hem de askeri alanda sürerken, günlük hayatta farklı şeylere ilham vermeye başladı. Pakistan tarafından düşürülen uçaktan kurtulduktan sonra esir alınan ve geçen cuma günü serbest bırakılan pilot Abhinandan Varthaman'ın bıyıkları ülke çapında pek çok insan tarafından taklit edilmeye başladı.

​SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIYORLAR

Ülkeye dönüşü kitlesel kutlamalara çevrilen ve kahraman olarak karşılanan Filo Komutanı Varthaman'ı onurlandırmak isteyen fanları, pilotun görünümünü taklit etmeye başladı.

Pek çok Hint erkeği artık ‘Abhinandan' adıyla anılan bıyıklara kavuşmak için berberlerin yolunu tuttu. Erkekler yeni görünümlerini sosyal medyadan da paylaşıyor.

İhtilaflı Keşmir bölgesi yakınlarında uçağı düşürülen Abhinandan Varthaman geçen Cuma Pakistan'ın ‘iyi niyet göstergesi' olarak serbest bırakılmıştı.