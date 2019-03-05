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14:30 05 Mart 2019
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    Hindistan denizaltı

    Hint denizaltısı Pakistan donanması tarafından engellendi

    © AFP 2018 /
    Asya & Pasifik
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    Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, bir Hint denizaltısının Pakistan karasularına girmek isterken engellendiğini açıkladı.

    drone
    © REUTERS / Dado Ruvic
    Hindistan jetleri sınırda Pakistan'a ait drone'u düşürdü
    Donanmadan yapılan açıklamada, sabah saatlerinde bir Hint denizaltısının Pakistan sularına girmek üzereyken fark edildiği belirtildi.

    Denizaltının ülke karasularına girmesinin engellendiği ve Hint sularına geri dönmek zorunda kaldığı kaydedilerek "Modern teknolojiye sahip Hint denizaltısının Pakistan donanması tarafından fark edilmesi, Hint donanmasının zararınadır" ifadeleri kullanıldı.

    Son olarak 2016'da bir Hint denizaltısının Pakistan karasularına girmek üzereyken engellendiğinin hatırlatıldığı açıklamada, "Barışı muhafaza etmek için Hint denizaltısı hedef alınmadı. Bu hareket, Pakistan'ın barış arzusunun bir yansımasıdır" denildi.

    Açıklamada "Hindistan da barışa meyilli olduğunu göstermeli" ifadelerine yer verilirken Pakistan ordusunun herhangi bir saldırganlığa da anında cevap vereceği uyarısında bulunuldu.

    HİNDİSTAN PAKİSTAN GERİLİMİ

    Pakistan Havayolları
    © REUTERS /
    Pakistan hava sahasını uçuşlara yeniden açtı
    Hindistan ile Pakistan arasındaki son gerilim, Keşmir'in Hindistan idaresindeki kısmında 14 Şubat'ta polis teşkilatına bağlı milis gücüne yapılan ve 44 kişinin öldüğü bombalı saldırıyla başladı.

    Yeni Delhi yönetimi, saldırıyla ilgili Pakistan'ı suçladı. Saldırıyı kınayan Pakistan ise suçlamayı reddetti.

    Hindistan, 26 Şubat'ta Keşmir Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafında bulunan terör örgütü hedeflerine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

    Pakistan da perşembe sabahı, hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Hindistan'a ait iki savaş uçağını düşürdüğünü bildirdi. Ayrıca Pakistan uçakları Hindistan hava sahasına girdi.

    Hindistan, Pakistan'a ait bir savaş uçağını düşürdüğünü açıklarken, İslamabad yönetimi bunu doğrulamadı.

    Gelişmeler üzerine Pakistan tüm hava sahasını kapatırken, Hindistan bazı havaalanlarında uçuşları durdurdu.

    Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan'ı sorunları diyalog yoluyla çözmeye ve sağduyuyu hakim kılmaya davet etti.

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gerilime ilişkin yaptığı açıklamada taraflara itidal telkin ederek gerilimin tırmanmasından kaçınmalarını istedi. Almanya, İngiltere, Çin ve Rusya da benzer çağrılar yaptı.

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    Etiketler:
    denizaltı, Pakistan, Hindistan
    Topluluk kurallarıTartışma
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