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16:05 05 Mart 2019
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    çin

    Çin'in büyüme hedefi 1990 sonrasının en düşük seviyesinde: Çok zorlu bir mücadeleye tam hazır olmalıyız

    © AP Photo / Andy Wong
    Asya & Pasifik
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    Ulusal Halk Kongresi'nin açışılında konuşan Başbakan Li Keqiang, bu yıl büyüme hedefini yüzde 6.0-6.5 bandına indirdiklerini açıkladı. Li, daha vahim ve daha karmaşık bir çevreyle cebelleşecekleri uyarısı yaptı.

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    © AFP 2018 / Gulshan Khan
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    Küresel ekonominin lokomotifi Çin, büyüme hedefini 1990'dan beri en düşük seviyeye indirdi. Çin Halk Cumhuriyeti'nin meclisi niteliğindeki Ulusal Halk Kongresi'nin açışılında konuşan Başbakan Li Keqiang, dünyanın ikinci büyük ekonomisinin çok vahim ve karmaşık bir ortamda zorlu bir mücadele vermek zorunda kalacağı uyarısını yaptı. 

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    Çin 2018 yılında yüzde 6.6 ekonomik büyümeyle 1990'dan beri en düşük oranı yakalamıştı. Başbakan Li, bu yıl büyüme hedefini yüzde 6.0 ile 6.5 arasına indirdiklerini belirtti. Son olarak 1990 yılında Tiananmen protestolarını takip eden uluslararası yaptırımlara koşut Çin'in ekonomik büyümesi yüzde 3.9'a düşmüştü.

    ABD-Çin
    © AP Photo / Andy Wong
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    ULUSA SESLENİŞ GİBİ

    Ulusal Halk Kongresi'nin 2980 üyesine 'ulusa sesleniş' tarzı bir hitap yapan Li, "Riskler ve meydan okumalar kadar daha vahim ve daha karmaşık bir çevreyle de karşı karşıya kalacağız. Çok zorlu bir mücadeleye tam manasıyla hazır olmak zorundayız" dedi.

    TRUMP ETKİSİ

    Li, geçen yıl ticaret ihtilafları, tırmanan korumacılık ve tek taraflılık, iç talebin yavaşlaması gibi ağır sorunlarla cebelleştiklerini belirterek şöyle devam etti:

    "Çin ekonomisinde aşağıya doğru baskı büyümeye devam ediyor, tüketimde büyüme yavaşlıyor, etkin yatırımlarda büyüme hız kazanamıyor. Reel ekonomi pek çok zorlukla karşı karşıya."

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    İki saatlik konuşmasında istihdam, vergi indirimi, özel sektöre destek, iş aleminin masraflarını azaltma vaatleri de yer aldı.

    ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e açtığı ticaret savaşına Huawei üzerinden diplomatik kriz de eşlik ediyor. Çin içerde uzun zamandır devam eden kamu sağlığı skandallarıyla çalkalanırken protestolar eksik olmuyor. 

    Ulusal Halk Kongresi'nin açılışı sırasında kirli hava örtüsü altında kalan Pekin'de olağanüstü güvenlik önlemleri de can sıkıcı boyuttaydı.

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