Cammu Keşmir saldırısında 44 tutuklama: Örgüt liderinin kardeşi ve oğlu da var

Pakistan İçişleri Bakanlığı, Hindistan ile yaşanan krizin başlangıcı sayılan 14 Şubat'taki Cammu Keşmir saldırısıyla bağlantılı oldukları belirtilen onlarca kişiyi tutukladıklarını açıkladı. Tutuklananlar arasında saldırıyı üstlenen Ceyş-i Muhammed örgütünün lideri Mesud Azhar'ın kardeşi ve oğlunun da olduğu belirtildi.

© AP Photo / Mian Khursheed 'Pakistan, Hindistan'la kriz yaratan örgütün liderini hastaneden çıkardı'

Bakanlıktan yapılan açıklamada, olayla ilgili örgütün önde gelen isimlerinin de aralarında olduğu 44 kişinin tutuklandığı aktarıldı. Örgüt liderinin kardeşi Mufti Abdul Rauf ve oğlu Hammad Azhar da bu isimler arasında sayıldı.

Bakanlık, Rauf'un isminin Hindistan tarafından geçen hafta kendilerine iletilen şüpheliler listesinde yer aldığını da ifade etti.