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11:12 06 Mart 2019
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    Kim Jong-un

    'Kuzey Kore Tongchang-ri füze tesisini yeniden inşa ediyor' iddiası

    © REUTERS / Kim Kyung-Hoon
    Asya & Pasifik
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    Kuzey Kore'nin geçen yıl kaldırmayı kabul ettiği füze deneme tesisinde yeni inşaat faaliyeti yürüttüğü iddia edildi.

    Güney Kore'de yayımlanan JoongAng Ilbo gazetesinde yer alan habere göre, Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi Direktörü Suh Hoon, bir grup parlamentere verdiği özel brifingde, Kuzey Kore'nin geçen yıl kapatmayı taahhüt ettiği Tongchang-ri füze fırlatma tesisine yeni yapılar eklediğini belirtti.

    ABD'de Stimson Araştırma Merkezi'ne bağlı 'North 38' internet sitesi de ülkenin kuzeybatısındaki füze fırlatma tesisinin uydu görüntüleri üzerinde yaptığı analizde tesise yeni ilaveler yapıldığın öne sürdü.

    Kim Jong-un- ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS / Leah Millis
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    Analizde, Kuzey Kore'nin geçen yıl Washington'şa müzakerelere başladıktan sonra, raylar üzerinde hareket eden aktarım kulesini ve roket motoru test standını sökmeye başladığını ancak başta hızlı ilerleyen işlemlerin Ağustos 2017'de durdurulduğu ve ondan sonra kulenin ve standın durumunda bir değişiklik olmadığı yazıyor.

    İnşaat faaliyeti ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında 27-28 Şubat'ta Vietnam'da yapılan zirveden herhangi bir uzlaşma çıkmamasının ardından geldi.

    Etiketler:
    Füze, Donald Trump, Kim Jong-un, Tongchang-ri, Güney Kore, Kuzey Kore, ABD
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