Nissan'ın eski CEO'su Ghosn kefaletle serbest bırakıldı

Japonya'da gözaltına alınan eski Nissan Motor CEO'su Carlos Ghosn, 108 gün sonra tutuksuz yargılanmak üzere 9 milyon dolar kefaletle serbest bırakıldı.

Japon haber ajansı Kyodo'da yer ala habere göre, kazancını düşük gösterdiği ve kişisel yatırımlarından doğan zararları şirketine ödettiği gerekçesiyle 19 Kasım 2018'de gözaltına alınan Ghosn, kefalet bedelinin ödenmesinin ardından bugün öğle saatlerinde hapishaneden salıverildi.

Fransa ve Lübnan vatandaşı olan 64 yaşındaki yönetici, kefalet koşulları uyarınca tutuksuz yargılandığı dönemde cep telefonunu kullanamayacak ve bilgisayarından internete ancak hafta içi avukatının ofisinden erişebilecek.

Carlos Ghosn, masked and wearing a light blue hat, emerging from detention after 108 days inside. pic.twitter.com/2e1kT3Fd9d — Motoko Rich (@motokorich) 6 Mart 2019

İKİ KEZ REDDEDİLDİ

© REUTERS / Steve Marcus Eski Nissan yöneticisi Ghosn'un kefaletle serbest bırakılma talebi kabul edildi

Mahkeme, daha önce Ghosn'un avukatlarının kefaletle salıverilme taleplerini delilleri karartma ve kaçma şüphesi gerekçesiyle iki kez reddetmişti.

Ancak Tokyo Bölge Mahkemesi, dün Ghosn'un avukatlarının talebini kabul ederek, sanığın tutuksuz yargılanmak üzere kefaletle serbest bırakılmasına karar vermişti.

Ghosn karar sonrası yaptığı açıklamada, "Suçsuzum ve kendimi adil bir yargı süreci içinde bu haksız ve temelsiz suçlamalara karşı sonuna kadar savunmaya hazırım" demişti.

Ghosn, 2011'den itibaren 5 yıl boyunca maaşını toplam 5 milyar yen (yaklaşık 234 milyon lira) düşük göstererek Japonya yasalarını çiğnediği suçlamasıyla 19 Kasım'da Tokyo'da gözaltına alınmıştı.

ŞİRKETİ İFLASTAN KURTARMIŞTI

© Fotoğraf : Twitter Eski Nissan Üst Yöneticisi Ghosn'un yardımcısı Kelly kefaletle serbest

Ghosn, 1999'da Renault ile sermaye ortaklığı çerçevesinde Japon otomobil şirketinin devrini yönetmek için operasyon direktörü sıfatıyla Nissan'a geçmişti.

Nissan'ın 20 yıl boyunca yöneticiliğini yapan Ghosn, 1990'larda aldığı kararlarla şirketi iflastan kurtaran isim olarak biliniyordu.

Şirketin iyileştirilmesine yönelik fabrikaların kapatılması dahil katı yeniden yapılanma önlemlerine öncülük eden Ghosn, 2001'de hisse sahipleriyle yapılan toplantıda Nissan'ın CEO'luğuna getirilmiş, 2005'te de Renault'nun CEO'su olmuştu.

GÖREVİNE SON VERİLDİ

Maaşını düşük göstermekle suçlanan Ghosn'un gözaltına alınmasının ardından Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, 20 Kasım'da Ghosn'un artık Renault grubunu yönetecek konumda olmadığını söylemişti.

© Sputnik / İgor Samoylov Nissan'dan yakıt tüketimi verilerinde 'hile' itirafı

Renault Grubu Yönetim Kurulundan 21 Kasım'da yapılan açıklamada, Ghosn'un geçici olarak görev ehliyetini kaybettiği ancak halen Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı olarak görev unvanlarını koruduğu bildirilmişti.

Nissan Motor Yönetim Kurulu, gelirini düşük gösterme suçlamasıyla tutuklanan Nissan, Renault ve Mitsubishi ortaklığının Başkanı Carlos Ghosn'un görevine 22 Kasım'da son vermişti.

Mitsubishi Motors'dan 26 Kasım'da yapılan açıklamada, yönetim kurulu üyelerinin yaptıkları toplantıda, Ghosn'un güvenilirliğini kaybetmesi nedeniyle görevine son verilmesi yönünde oy kullandığı kaydedilmişti.