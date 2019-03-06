Nissan'ın eski CEO'su Ghosn kefaletle serbest bırakıldı

Japon haber ajansı Kyodo'da yer ala habere göre, kazancını düşük gösterdiği ve kişisel yatırımlarından doğan zararları şirketine ödettiği gerekçesiyle 19 Kasım 2018'de gözaltına alınan Ghosn, kefalet bedelinin ödenmesinin ardından bugün öğle saatlerinde hapishaneden salıverildi.
Fransa ve Lübnan vatandaşı olan 64 yaşındaki yönetici, kefalet koşulları uyarınca tutuksuz yargılandığı dönemde cep telefonunu kullanamayacak ve bilgisayarından internete ancak hafta içi avukatının ofisinden erişebilecek.
Carlos Ghosn, masked and wearing a light blue hat, emerging from detention after 108 days inside. pic.twitter.com/2e1kT3Fd9d— Motoko Rich (@motokorich) 6 Mart 2019
İKİ KEZ REDDEDİLDİ
Ancak Tokyo Bölge Mahkemesi, dün Ghosn'un avukatlarının talebini kabul ederek, sanığın tutuksuz yargılanmak üzere kefaletle serbest bırakılmasına karar vermişti.
Ghosn karar sonrası yaptığı açıklamada, "Suçsuzum ve kendimi adil bir yargı süreci içinde bu haksız ve temelsiz suçlamalara karşı sonuna kadar savunmaya hazırım" demişti.
Ghosn, 2011'den itibaren 5 yıl boyunca maaşını toplam 5 milyar yen (yaklaşık 234 milyon lira) düşük göstererek Japonya yasalarını çiğnediği suçlamasıyla 19 Kasım'da Tokyo'da gözaltına alınmıştı.
ŞİRKETİ İFLASTAN KURTARMIŞTI
Nissan'ın 20 yıl boyunca yöneticiliğini yapan Ghosn, 1990'larda aldığı kararlarla şirketi iflastan kurtaran isim olarak biliniyordu.
Şirketin iyileştirilmesine yönelik fabrikaların kapatılması dahil katı yeniden yapılanma önlemlerine öncülük eden Ghosn, 2001'de hisse sahipleriyle yapılan toplantıda Nissan'ın CEO'luğuna getirilmiş, 2005'te de Renault'nun CEO'su olmuştu.
GÖREVİNE SON VERİLDİ
Maaşını düşük göstermekle suçlanan Ghosn'un gözaltına alınmasının ardından Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, 20 Kasım'da Ghosn'un artık Renault grubunu yönetecek konumda olmadığını söylemişti.
Nissan Motor Yönetim Kurulu, gelirini düşük gösterme suçlamasıyla tutuklanan Nissan, Renault ve Mitsubishi ortaklığının Başkanı Carlos Ghosn'un görevine 22 Kasım'da son vermişti.
Mitsubishi Motors'dan 26 Kasım'da yapılan açıklamada, yönetim kurulu üyelerinin yaptıkları toplantıda, Ghosn'un güvenilirliğini kaybetmesi nedeniyle görevine son verilmesi yönünde oy kullandığı kaydedilmişti.
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