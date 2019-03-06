Çin'den rap müzikli propaganda: Çin mücizesinin zamanı geldi

Çin'de gerçekleşen ve 'ikili toplantılar' olarak da bilinen yıllık Ulusal Halk Kongresi toplantısı sonrasında, devlet medyası tarafından toplantının ve Çin'in başarılarının anlatıldığı bir rap müzik klibi yayınlandı.

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Çin devlet ajanslarından Şinhua'da yayınlanan klipte, Çinli rap şarkıcısı Su Han, Çin'in ekonomik başarılarını rap şarkısıyla anlatıyor.

'İkili toplantılar: Çin'den Dünya'ya' başlığıyla yayınlanan klipte rapçi Su, "Ülkemin gelişiminin gerçek özünü anlatıyorum" ifadeleriyle Çin'in kuruluşundan bu yana çeşitli alanlarda kazandığı başarıları sıralıyor.

"Bizim ikili toplantılarımız var, size Çin'in hareket tarzını gösteriyoruz" denilen şarkıda ayrıca, "Hepiniz biliyorsunuz, Çin mücizesinin zamanı geldi" ifadeleri de kullanılıyor.

'ASLA DÜNYAYI İŞGAL ETMEYECEĞİZ'

© AP Photo / Ng Han Guan Çin çevre kirliliğiyle mücadele için 60 milyar yuan harcayacak

Çin'e yönelik eleştirilere de değinilen şarkıda, Çin'in 'asla dünyayı işgal etmeyeceği' ve 'hava kirliliği karşısında süper güç olacağı' vurgulanıyor.

Şarkıda ayrıca Çin'in yoksulluğa karşı mücadelesinden, teknolojik gelişimlerinden ve eğitim sisteminden bahsediliyor.

RAP MÜZİK KULLANIMI İLK DEĞİL

Ancak, Çin yönetiminin devlet kanallarında propaganda içerikli rap şarkıları yayınlaması ise yeni bir durum değil. Ülkede, daha önce de çeşitli alanlarda rap şarkıları yayınlanmıştı.

2015 yılında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in yolsuzlukla mücadele programının anlatıldığı bir rap şarkısı, Çin merkez televizyonu tarafından yayınlanmıştı.

Bunun yanında, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun orduya yeni askerlerin alımı için hazırlanan tanıtım videosunda da rap müzik kullanılmıştı.

Çin Komünist Gençliği de, Çin'e yönelik eleştirilere cevap verilen 'Biz Çin'iz' başlıklı bir rap şarkısı hazırlamıştı.

Ülke yönetiminde veya uluslararası ilişkilere dair atılan kritik adımlarda popüler kültür ürünlerini sıkça kullandığı gözlenen Çin yönetimi, hazırlanan içerikleri ise doğrudan devlet medyası desteğiyle dolaşıma sokuyor.