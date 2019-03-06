Sri Lanka'da '2 cellat aranıyor' ilanına 102 kişi başvurdu

Filipinler'deki yargısız infaz furyasına dönen uyuşturucuyla mücadele kampanyasından esinlenen Sri Lanka Devlet Başkanı Maithripala Sirisena, özellikle uyuşturucu bağlantılı suçlar için idamı geri döndürmeye karar verdi.

Bunun için devlete bağlı İngilizce yayın yapan Daily News gazetesinde 'iki cellat arandığına' dair ilan verildi.

ABD VATANDAŞINA RET

3 hafta sonra bu pozisyona 102 kişinin başvurduğu açıklandı. İçlerinde bir ABD vatandaşı da var.

Ceza İnfaz Kurumları Sözcüsü Thushara Upuldeniya, ABD vatandaşının başvurusunun reddedildiğini, yabancıları kabul etmediklerini söyledi.

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İlanda ayda 203'er dolar maaş alacak iki cellat için 18-45 yaş arasında erkek olmaları, 'güçlü ahlaki karakter' ve 'zihinsel güç' sahibi olmaları gibi özellikler arandığı vurgulanmıştı.

Cinayet, tecavüz, uyuşturucu bağlantılı suçlar için ölüm cezasının yasal olduğu Sri Lanka'da 1976'dan beri idam yapılmadı. Ölüm cezaları ömür boyu hapis olarak infaz edildi.

SON CELLATLAR KAÇMIŞTI

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Son cellat 5 yıl önce işe alındığında darağacını ilk kez görüp şok geçirdi ve istifa etti.

Geçen yıl alınan cellat ise işe hiç gelmedi.

Devlet Başkanı Maithripala Sirisena'nın niye idam sevdasına düştüğü büyük bir soru işareti. Sri Lanka'da ölüm hücrelerinde 48'i uyuşturucu bağlantılı suçlardan yaklaşık 1300 mahkum var.

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Sirisena, ocay ayında Manila'ya düzenlediği ziyarette, Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin uyuşturucuya karşı kanlı mücadelesini 'tüm dünyaya örnek' diye övmüştü.

Filipinler'de ölüm cezası yürürlükte değil, ama onun yerine yargısız infaz furyası var.

Duterte 2016'de mücadeleyi başlattığından beri Filipinler polisine göre 5000'den fazla uyuşturucu satıcısı ve kullanıcısı öldürüldü. Ancak gerçek sayının çok daha fazla olduğu söyleniyor.