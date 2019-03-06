Eski Özbekistan Devlet Başkanı Kerimov'un kızı hapse atıldı

© Sputnik / Valeriy Levitin Eski Özbekistan Devlet Başkanı Kerimov'un kızı gözaltında

Hayatını geçen yıl kaybeden Özbekistan Devlet Başkanı İslam Kerimov'un büyük kızı Gulnara Kerimova 2017'de, sahtecilik, kara para aklama ve suç örgütüne üye olma suçlamalarından 10 yıl hapiz cezasına çarptırılmıştı. Ceza daha sonra 5 yıl ev hapsine çevrilmişti.

Ancak Savcılar, 46 yaşındaki Gulnara'nın yasak olmasına karşın defalarca internet kullandığını ve dairesinden ayrıldığını açıkladı.

Savcılar, Gulnara'nın internet de dahil yasaklı iletişim yöntemlerini kullandığı için tazminat ödemesine ve cezasının geri kalanını hapiste çekmesine hükmetti.

'EVDEN ZORLA ÇIKARILDI'

Kerimova'nın diğer kızı Iman, Instagram'daki hikaye bölümünde, kısa mavi bir bornoz ve pembe terlikleriyle iki erkek tarafından dışarı çıkartılan bir kadının fotoğrafını paylaştı ve fotoğraftaki kadının Gulnara olduğunu söyledi.

Gulnara'nın İsviçreli avukatı Gregorie Mangeat da Twitter'da Iman'ın paylaştığı fotoğrafı paylaşarak, müvekkilinin "zorla daireden çıkartıldığını ve bilinmeyen bir yere götürüldüğünü" söyledi.

Mangeat, "Biz, savunma avukatları olarak bu keyfi yöntemleri kınıyoruz. Son birkaç aydır İsviçre'deki Başsavcılıktan, Özbekistan'da hukukun üstünlüğünün gözetilmediğini saptamasını istedik ancak sonuç alamadık" dedi.

SİYASETİN ÖNDE GELEN İSİMLERİNDENDİ

Gulnara Kerimova bir zamanlar Özbek siyasetinin önde gelen isimlerindendi. Özbekistan'ın İspanya Büyükelçiliği ve Cenevre'deki Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği görevlerini de yürütmüştü.

Kendi mücevher markasını da yaratan Gulnara, bir eğlence televizyonunu yönetiyor ve Googoosha sahne adıyla pop şarkıları söylüyordu. Ancak 2014'te gözaltına alınmasından kısa süre sonra, babası ve ailesiyle arası açılmıştı. Yıllarca kamuoyu önünde görülmemiş, ülkeyi 27 yıl yöneten babası öldüğünde, cenaze törenine katılmamıştı.

İslam Kerimov'un 2016'daki ölümünün ardından, devlet başkanlığı görevini, dönemin başbakanı Şevket Mirziyoyev devralmıştı.