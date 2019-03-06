Yemen'de açlık: Yemek alabilmek için 3 yaşında kız çocukları gelin olarak satılıyor

RT'ye konuşan Oxfam yetkilileri, Yemen'de bazı çaresiz ebeveynlerin diğer aile üyelerinin kurtulması için tek yol olduğuna inanarak kızlarını çocuk gelin olarak sattıklarını anlattı.

Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyonun Mart 2015'ten beri saldırdığı Yemen'de sivil katliamları, altyapının çöküşü beraberinde açlık krizi ve salgın hastalıkları getirirken, soykırım düzeyine varan duruma uluslararası toplum hala seyirci.

© REUTERS / Khaled Abdullah Save The Children: Nüfusu 29 milyon olan Yemen'de 22 milyon insan yardıma muhtaç

RT'ye konuşan uluslararası yardım kuruluşu Oxfam'ın çalışanları, bazı çaresiz ebeveynlerin diğer aile üyelerinin hayatta kalması için tek yol olduğuna inanarak kızlarını çocuk gelin olarak sattıklarını anlattı.

Buna göre ailenin geri kalanının hayatta kalacağı umuduyla çocuk gelin olarak verilen kızlar arasında 3 yaşında olanlar bile var.

Çocuk gelin veren ailenin karşılığında aldığı parayla yiyecek ve barınak edinmeye çalıştığı belirtildi.

Oxfam'ın Yemen Direktörü Muhsin Siddiquey RT'ye şunları söyledi:

"Bunun tek yol olduğunu düşünüyorlar. Karşılığında aldıkları başlık parasıyla tüm aileyi ve diğer akrabaları korumaya çalışıyorlar."

© AFP 2018 / MOHAMMED HUWAIS Yemenliler yaprak yiyerek hayatta kalmaya çalışıyor

4 yıllık içsavaş ve Suudi saldırısı yüzünden Yemen'de 10 milyon kişinin hastalık ve ölüme yol açan şekilde kıtlık çektiği ve yüzyılın en korkunç kolera salgınının yaşandığını aktaran Siddiquey "İnsani yardım zamanında gelmez, gıda tedariği bir gün bile aksarsa, çok daha büyük felaketler yaşanır" dedi.

BM verilerine göre Yemen'de 400 bin çocuk yetersiz beslenme yüzünden ölümün eşiğinde.

Yemen'de Suudi hava saldırılarında evlerin çoğu yıkıldığından barınma da aileler için akut bir sorun.