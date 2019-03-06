Yemen'de açlık: Yemek alabilmek için 3 yaşında kız çocukları gelin olarak satılıyor

Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyonun Mart 2015'ten beri saldırdığı Yemen'de sivil katliamları, altyapının çöküşü beraberinde açlık krizi ve salgın hastalıkları getirirken, soykırım düzeyine varan duruma uluslararası toplum hala seyirci.
Buna göre ailenin geri kalanının hayatta kalacağı umuduyla çocuk gelin olarak verilen kızlar arasında 3 yaşında olanlar bile var.
Çocuk gelin veren ailenin karşılığında aldığı parayla yiyecek ve barınak edinmeye çalıştığı belirtildi.
Oxfam'ın Yemen Direktörü Muhsin Siddiquey RT'ye şunları söyledi:
"Bunun tek yol olduğunu düşünüyorlar. Karşılığında aldıkları başlık parasıyla tüm aileyi ve diğer akrabaları korumaya çalışıyorlar."
BM verilerine göre Yemen'de 400 bin çocuk yetersiz beslenme yüzünden ölümün eşiğinde.
Yemen'de Suudi hava saldırılarında evlerin çoğu yıkıldığından barınma da aileler için akut bir sorun.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)