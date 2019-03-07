Huawei'den ürünlerini yasaklayan Trump yönetimine dava

Çin'in telekomünikasyon ürünleri ve hizmeti sağlayan dev şirketi Huawei, ürünlerinin hükümet kurumlarında ve hükümet kurumlarıyla çalışan şirketlerde kullanılmasına getirdiği yasak nedeniyle ABD hükümetine dava açtı.

© REUTERS / Alexander Bibik Huawei yöneticisi Meng, tutuklandığı Kanada'ya karşı dava açtı

Huawei Yönetim Kurulu Başkanı Guo Ping, şu açıklamayı yaptı:

"ABD Kongresi, Huawei ürünlerine getirdiği kısıtlamaya yönelik herhangi bir kanıt sunmakta başarısız oldu. Son çare olarak bu davayı açmaya mecbur kaldık."

"Bu yasak sadece hukuksuz değil, aynı zamanda Huawei'nin rekabet gücünü de sınırlandırıyor ve sonuçta Amerikalı tüketicilere zarar veriyor."

ABD hükümetini kamuyu Huawei hakkında yanıltmakla suçlayan Ping, yasağın arkasındaki niyeti de sorguladı:

"Belki de Amerikan hükümeti Huawei'nin baskılanmasından fayda sağlayacağını düşünüyordur. Ancak gerçek şu ki, ABD'nin ve diğer ulusların Huawei'nin 5G ağına katkısını sınırlandırmak sadece milli çıkarlarına zarar verecek."

Huawei files lawsuit against the United States government as a 'last resort' https://t.co/Gs5ZnOdIyt via @thedrum pic.twitter.com/67uzMsaeft — The Digital Magpie (@Digital_Magpie) 7 Mart 2019

© REUTERS / Alexander Bibik Kanada’daki Huawei yöneticisinin ABD’ye iade süreci başladı

Teksas eyaletindeki federal mahkemede açıklan davada, ABD'nin getirdiği kısıtlamaların 'anayasaya aykırı' olduğu savunuluyor.

ABD, AVUSTRALYA VE YENİ ZELANDA'DAN ULUSAL GÜVENLİK GEREKÇESİ

ABD, ulusal güvenlik gerekçeleriyle Huawei'nin ürünlerinin federal hükümet kurumlarında kullanımına yasak getirmişti.

Avustralya ve Yeni Zelanda'nın aralarında olduğu bazı hükümetler de telekom şirketlerine yeni nesil mobil internet teknolojisi olan 5G'de Huawei teçhizatı kullanmayı yasakladı. Karara gerekçe olarak güvenlik endişeleri gösterildi.

'ÇİN HÜKÜMETİYLE BAĞIMIZ YOK'

Huawei ise yazılı bir açıklamayla 'Çin hükümetiyle herhangi bir bağının olmadığı, Çin hükümetinin şirketin sahibi olmadığı, şirketi kontrol etmediği ya da etkilemediği' yanıtını verdi.

© REUTERS / Aly Song/File Photo Huawei: ABD'nin casusluk suçlaması için bir kanıtı yok

Dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi Huawei'nin kurucusunun kızı ve şirketin Mali İşler Direktörü Meng Wanzhou, ABD'nin talebiyle Kanada'nın Vancouver havaalanında geçen yıl gözaltına alınmıştı. ABD Kanada'dan yargılamak üzere Meng'in iadesini istiyor.

Meng'e ve Huawei'ye, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delme, yolsuzluk ve teknoloji hırsızlığı gibi 23 farklı suç yöneltiliyor. Meng suçlamaları reddediyor.