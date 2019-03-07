Tayland Prensesi'ni başbakan adayı gösteren parti kapatıldı

Tayland'da 2014'teki askeri darbenin ardından yapılacak ilk genel seçimlerde Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn'un 67 yaşındaki ablası Prenses Ubolratana Mahidol'u başbakanlık için aday gösteren ve daha sonra adaylığının geri çekildiğini duyuran Thai Raksa Chart Partisi, Tayland Anayasa Mahkemesi tarafından feshedildi.

10 YIL BOYUNCA SİYASET YASAĞI

Mahkemenin oy birliğiyle aldığı bu kararla partinin yönetimindeki isimlere de 10 yıl boyunca siyaset yasağı getirildi.

Parti lideri Preechapol Pongpanich, mahkemenin kararını kabul ettiğini söyleyerek, "Hepimiz ülkemiz için iyi niyetliyiz" dedi.

Tayland'da 2014'te askeri darbeyle devrilen eski Başbakan Yingluck Şinavatra'nın kapatılan partisinin devamı niteliğindeki Thai Raksa Chart Partisi'nin, Kral'ın ablası Prenses Mahidol'u başbakanlığa aday göstermesi ülkede infial yaratmış, parti Kral'ın uyarısı üzerine kararından vazgeçmişti.