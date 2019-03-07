'Artık ona ihtiyacım yok' diyerek oğlunu evlatlıktan reddetti

Çin'de bir kadının, sınavdan kötü puan aldığı için 12 yaşındaki oğlunu evlatlıktan reddettiği belirtildi.

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Daily Mail'in aktardığına göre kadın, oğlunu caddenin ortasında yalnız başına bırakarak arabayla gitti.

Çocuk, yanına yaklaşan polislere, sınavdan kötü puan aldığı için evlatlıktan reddedildiğini anlattı. Bunun üzerine polis yetkilileri annesiyle irtibata geçti. Kadın, oğlundan vazgeçtiğini doğruladı.

Kadın, "Artık ona ihtiyacım yok. İstediğinizi yapabilirsiniz. Hatta beni kınayabilirsiniz" dedi.

Çocuk, polis karakolundan, amcası tarafından alındı.

Kadına karşı alınan tedbirler hakkına bilgi verilmezken, çocuğun sınavda aldığı puanın 81 olduğu, annesinin ise en az 95 beklediği öğrenildi.