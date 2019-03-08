Çin tarihten ders verdi: Venezüella'nın iç işlerine karışmayın

Venezüella'nın iç işlerine karışılmasına ya da ülkeye yaptırımlar uygulanmasına karşı uyaran Çin, tarihin buna benzeyen ve felakete sürükleyen derslerle dolu olduğunu vurguladı.

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Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, düzenlediği basın toplantısında Venezüella'daki duruma ilişkin, "Her ülkenin iç işleri o ülkenin halkı tarafından belirlenmeli. Dış müdahale ve yaptırımlar gerilimli durumu sadece artırmaya ve orman kanununun bir kez daha kontrolden çıkmasına yarar" dedi.

'BAĞIMSIZLIĞA SAYGI' VURGUSU

Tarihte buna benzer derslerin yeterince olduğunu savunan Wang Yi, "Aynı felaket getiren yollara girilmemeli" uyarısında bulundu.

Wang Yi, Nicolas Maduro'yu halen devlet başkanı olarak tanıyıp tanımadığına ilişkin bir soruya ise, "Latin Amerika ülkelerinin bağımsızlıklarına saygı duyulması gerektiği" yanıtını verdi.

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Wang Yi, Venezüella hükümetinin ve muhalefetinin barışçıl diyalog yoluyla siyasi bir çözüm bulmasını desteklediklerini de söyledi.

ÇİN VARLIĞINI ARTIRIYOR

Çin'in son zamanlarda Latin Amerika'daki varlığını artırması ABD yönetimini rahatsız ediyor. Çin, OPEC üyesi Venezüella'ya, son 10 yılda petrol sevkiyatı karşılığında yaklaşık 50 milyar dolar kredi verdi.

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Juan Guaido, Ulusal Meclis'in başkanı olarak 23 Ocak'ta kendisini geçici devlet başkanı ilan etmiş ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu istifaya çağırmıştı.

Guaido, uluslararası kamuoyuna Maduro yönetimine karşı daha sert mali yaptırımlar uygulamaları çağrısında bulunmuştu. 50'den fazla ülke, Guaido'yu Venezüella'nın geçici devlet başkanı olarak tanıdığını duyurmuştu.