Pakistan-Hindistan sınırında Hint savaş uçağı düştü

Pakistan-Hindistan sınırında Hint Hava Kuvvetlerine ait bir MiG-21 uçağı düştü. Bu, Hindistan'ın Pakistan sınırında son iki haftada düşen üçüncü uçak oldu.

14 Şubat'taki Cammu Keşmir saldırısıyla patlak veren Pakistan — Hindistan gerilimi hem siyasi hem de askeri alanda devam ederken, iki ülke sınırında Hint Hava Kuvvetlerine ait bir MiG-21 uçağının düştüğü belirtildi.

Hindistan Hava Kuvvetleri (IAF), ülkenin Racastan eyaletinin Pakistan sınırı yakınlarındaki Bikaner kenti civarında düşen uçağın rutin devriye faaliyeti yürüttüğünü açıkladı.

Nal Hava Üssü'nden kalkan uçağın pilotunun kendini fırlatarak kurtulduğu ifade edilen açıklamada, uçağa kalkış sırasında çarpan bir kuşun kazaya sebep olma ihtimali üzerinde durulduğu kaydedildi.

© REUTERS / Pakistan hava sahasını uçuşlara yeniden açtı

Düşen MiG-21, Hindistan'ın Pakistan sınırında son iki haftada düşen üçüncü uçak oldu. Diğer iki uçak 27 Şubat'ta Pakistan jetleri tarafından vurularak düşürülmüştü.

Düşürülen uçaklardan birinin modeli de MiG-21'di.

NE OLMUŞTU?

Hindistan'da 14 Şubat'ta paramilis konvoyunu hedef alan bombalı saldırıda 45 asker hayatını kaybetmiş, 20 asker de yaralanmıştı. Yeni Delhi yönetimi saldırıyla ilgili Pakistan'ı suçlamış, saldırıyı kınayan Pakistan ise suçlamayı reddetmişti. Saldırıyı daha sonra Ceyş-i Muhammed örgütü üslenmişti.