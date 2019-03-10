Olaya ilişkin yayınlanan güvenlik kameralarında iki çocuğun, kilitli olmayan ve açık bırakılmış kapıdan çıktıkları görülüyor.
© Fotoğraf : Twitter/Bangkokpost
Durumu fark eden anne ise, hemen çocukların yanına koşuyor ancak çocuklardan birine yetişemiyor ve küçük çocuğa otobüs çarpıyor.
Hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumu bilinmezken, söz konusu görüntüler sosyal medyada söz konusu görüntülerin kaza mı yoksa ihmal mi olduğu yönündeki tartışmaları da beraberinde getirdi.
Tayland'da açık bahçe kapısından yola çıkan çocuğa otobüs çarptı: Kaza mı ihmal mi? https://t.co/VZteLuA3YD pic.twitter.com/NTIlkATk6o— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 10, 2019
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