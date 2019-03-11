Malezya'daki Kim Jong-nam davasında yargılanan sanığa tahliye

Malezya basınında yer alan haberlere göre, suikast soruşturmasının savcıları, mahkemenin bugünkü duruşmasında, yargılanan 3 sanıktan biri olan Endonezya uyruklu Siti Ayşe hakkındaki cinayet suçlamasını geri çekmek istediklerini belirtti.
Sanığın beraatinin ise ne zaman gerçekleşeceğine dair henüz bir açıklama yapılmadı.
Tahliyesinin ardından basına konuşan Endonezyalı sanık, karardan mutlu olduğunu belirtti ve serbest kalma ihtimalinin duruşmadan önce kendisine bildirildiğini söyledi.
Sanıklardan Vietnam vatandaşı Doan Thi Huong'un duruşması ise perşembe gününe ertelendi.
ENDONEZYA: KUZEY KORE İSTİHBARATI TARAFINDAN ALDATILDI
Endonezya hükümeti, tahliyenin yürütülen lobi faaliyetinin sonucu olarak gerçekleştiğini açıkladı. Endonezya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında ise, Ayşe'nin "kandırıldığını ve Kuzey Kore istihbaratı tarafından manipüle edildiğini hiç anlamadığını " ifadelerine yer verdi.
Öte yandan tahliyenin Endonezya'daki seçimlerden bir ay önce gerçekleşmesi de dikkat çekti, bunun yeniden seçilmek isteyen Cumhurbaşkanı Joko Widodo'nun kazanma ihtimalini yükseltebileceği tahminleri yapılıyor.
Ayşe, tahliyenin ardından Widodo ve hükümetine teşekkür etti.
KİM JONG-NAM SUİKASTI
Olayın ardından havalimanı güvenlik kameralarının kaydettiği görüntülerden yola çıkılarak Endonezyalı Ayşe ve Vietnamlı Huong gözaltına alınmıştı.
Ayşe, savunmasında ‘kamera şakası' karşılığında kendisine 90 dolar ödeme yapıldığını ileri sürmüş, Japon veya Koreli olduğunu düşündüğü kişilerin, kendisinden bebek yağına benzer maddeyle televizyon programı için şaka yapmasını istediğini söylemişti.
Cinayetin 2 sanığı idam cezasıyla yargılanıyor.
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