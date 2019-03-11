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11:32 11 Mart 2019
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    Siti Ayşe

    Malezya'daki Kim Jong-nam davasında yargılanan sanığa tahliye

    © AP Photo / STR
    Asya & Pasifik
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    Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'un üvey ağabeyi Kim Jong-nam'ın geçen yıl Malezya'da suikast sonucu öldürülmesine ilişkin davada yargılanan sanıklardan Siti Ayşe, hakkındaki suçlamaların düşürülmesinin ardından tahliye edildi.

    Malezya basınında yer alan haberlere göre, suikast soruşturmasının savcıları, mahkemenin bugünkü duruşmasında, yargılanan 3 sanıktan biri olan Endonezya uyruklu Siti Ayşe hakkındaki cinayet suçlamasını geri çekmek istediklerini belirtti.

    Kim Yong-nam'ı öldürmekle suçlanan kadınlardan biri olan Vietnamlı Doan Thi Huong
    © AFP 2018 / Manan VATSYAYANA
    Malezya yargısı Kim'in üvey kardeşine suikast davasını sürdürecek
    Savcıların beyanı üzerine hakim, Siti Ayşe'nin tahliyesi yönünde hüküm verdi ancak herhangi bir nedeni açıklamdı.

    Sanığın beraatinin ise ne zaman gerçekleşeceğine dair henüz bir açıklama yapılmadı.

    Tahliyesinin ardından basına konuşan Endonezyalı sanık, karardan mutlu olduğunu belirtti ve serbest kalma ihtimalinin duruşmadan önce kendisine bildirildiğini söyledi.

    Sanıklardan Vietnam vatandaşı Doan Thi Huong'un duruşması ise perşembe gününe ertelendi.

    ENDONEZYA: KUZEY KORE İSTİHBARATI TARAFINDAN ALDATILDI

    Kim Jong-nam suikasti
    © AP Photo / Sadiq Asyraf
    'Bu tip bir suikast yalnızca James Bond filmlerinde görülebilir'
    Endonezya'nın Kuala Lumpur Büyükelçiliği, Siti Ayşe hakkında verilen karardan ötürü Malezya hükümetine teşekkür açıklamasında bulundu.

    Endonezya hükümeti, tahliyenin yürütülen lobi faaliyetinin sonucu olarak gerçekleştiğini açıkladı. Endonezya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında ise, Ayşe'nin "kandırıldığını ve Kuzey Kore istihbaratı tarafından manipüle edildiğini hiç anlamadığını " ifadelerine yer verdi.

    Öte yandan tahliyenin Endonezya'daki seçimlerden bir ay önce gerçekleşmesi de dikkat çekti, bunun yeniden seçilmek isteyen Cumhurbaşkanı Joko Widodo'nun kazanma ihtimalini yükseltebileceği tahminleri yapılıyor.

    Ayşe, tahliyenin ardından Widodo ve hükümetine teşekkür etti.

    KİM JONG-NAM SUİKASTI

    Kim Jong-nam suikasti zanlılarından Vietnamlı Doan Thi Huong
    © REUTERS / Lai Seng Sin
    Kuzey Kore liderinin kardeşini öldürmekle suçlanan zanlılar cinayet mahallinde
    Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'un üvey ağabeyi Kim Jong-nam, 13 Şubat 2017'de Kuala Lumpur'daki havalimanında uğradığı saldırıda hayatını kaybetmişti. Suikastta VX sinir gazı kullanıldığı iddia edilmişti.

    Olayın ardından havalimanı güvenlik kameralarının kaydettiği görüntülerden yola çıkılarak Endonezyalı Ayşe ve Vietnamlı Huong gözaltına alınmıştı.

    Ayşe, savunmasında ‘kamera şakası' karşılığında kendisine 90 dolar ödeme yapıldığını ileri sürmüş, Japon veya Koreli olduğunu düşündüğü kişilerin, kendisinden bebek yağına benzer maddeyle televizyon programı için şaka yapmasını istediğini söylemişti.

    Cinayetin 2 sanığı idam cezasıyla yargılanıyor.

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    Etiketler:
    Siti Ayşe, Doan Thi Huong, Vietnam, Malezya, Endonezya
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